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दिल्ली विधानसभा और स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को बम से उड़ाने की धमकी; ईमेल में PM और LG के भी नाम

Mar 24, 2026 11:14 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, हेमंत कुमार पांडेय
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दिल्ली विधानसभा और स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिये दी गई धमकी में विधानसभा मेट्रो स्टेशन को भी बम से उड़ाने की बात कही गई है।

दिल्ली विधानसभा और स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को बम से उड़ाने की धमकी; ईमेल में PM और LG के भी नाम

दिल्ली विधानसभा और स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिये दी गई धमकी में विधानसभा मेट्रो स्टेशन को भी बम से उड़ाने की बात कही गई है।

बताया जा रहा है कि मंगलवार को सुबह 7:28 बजे सबसे पहले दिल्ली विधानसभा की ईमेल पर धमकी भरा मेल आया। उसके बाद 7:49 बजे पर स्पीकर विजेंद्र गुप्ता की ईमेल पर धमकी भरा ईमेल मिला।

धमकी वाले ईमेल में दिल्ली के LG तरनजीत संधू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और साथ में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के नामों का भी जिक्र है।

बम की धमकी की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस के अधिकारी बम और डॉग स्क्वॉड के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे और जांच-पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने विधासनभा परिसर के अंदर और आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने धमकी वाले ईमेल के स्रोत का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। अब तक की जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है।

Praveen Sharma

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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