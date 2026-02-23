Hindustan Hindi News
बम फटने वाला है; लाल किला और विधानसभा को उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

Feb 23, 2026 11:21 am ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली में बम की धमकी मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे राजधानी में हड़कंप मचा हुआ है। ताजा घटनाक्रम में, सोमवार सुबह दिल्ली विधानसभा और लाल किले को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद पूरी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है।

दिल्ली में बम की धमकी मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे राजधानी में हड़कंप मचा हुआ है। ताजा घटनाक्रम में, सोमवार सुबह दिल्ली विधानसभा और लाल किले को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद पूरी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। यह धमकी भरा ईमेल धौला कुआं स्थित आमी पब्लिक स्कूल को सुबह करीब 7 बजे प्राप्त हुआ था। ईमेल में स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई थी कि सुबह 9 बजकर 11 बजे इन महत्वपूर्ण स्थानों पर बम धमाका किया जाएगा।

धमकी की जानकारी मिलते ही स्कूल प्रशासन ने तुरंत इसकी सूचना उत्तर जिला पुलिस को दी। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने बिना समय गंवाए विधानसभा और लाल किले के आसपास के इलाकों में घेराबंदी कर दी और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। हालांकि, राहत की बात यह है कि अभी तक कहीं से भी कोई संदिग्ध चीज बरामद नहीं हुई है। अधिकारी इस ईमेल के स्रोत की जांच कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह किसी की शरारत है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। बता दें, पिछले कुछ हफ्तों में राजधानी के कई संस्थानों को मिलने वाली इन फर्जी कॉल्स और ईमेल ने पुलिस की चुनौती बढ़ा दी है।

तीन स्कूलों को मिली थी बम से उड़ाने की धमकी

इससे पहले दिल्ली के कम से कम तीन स्कूलों को गुरुवार सुबह ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद आपातकालीन एजेंसियों ने तुरंत वहां से बच्चों को बाहर निकाला और तलाशी अभियान शुरू किया। अधिकारियों ने बताया कि बाद में इन धमकियों को फर्जी करार दे दिया गया।

दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के एक अधिकारी ने कहा, "हमें तीन स्कूलों-द्वारका स्थित सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल और सेंट थॉमस स्कूल, तथा पश्चिम एनक्लेव स्थित डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल-को बम की धमकी वाले ईमेल भेजे जाने की सूचना मिली थी। एहतियात के तौर पर दमकल की गाड़ियों और बचाव दलों को तुरंत इन स्थानों पर भेजा गया। तलाशी के दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। अधिकारियों ने बताया कि अलर्ट मिलने के तुरंत बाद पुलिस की टीमें, बम निरोधक दस्ता, श्वान दस्ता और स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों को स्कूलों में भेजा गया। एहतियाती कदम उठाते हुए स्कूल प्रशासनों ने तलाशी अभियान के दौरान छात्रों और कर्मचारियों को परिसर से बाहर निकाला।

अधिकारियों ने कहा कि पूरी जांच और तलाशी के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। उन्होंने यह भी कहा कि पूरे परिसर में गहन जांच की गई। पुलिस ने बताया कि साइबर टीम को सतर्क कर दिया गया है और ईमेल कहां से भेजा गया था, इसका पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

Aditi Sharma

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

