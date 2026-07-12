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दिल्ली में कीचड़ उछलने पर खूनी खेल! 5 नाबालिग लड़कों ने चाकू से गोदकर युवक का किया मर्डर

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के अशोक विहार में कीचड़ उछलने को लेकर हुए विवाद में पांच नाबालिगों ने कथित तौर पर 34 वर्षीय बंसी लाल की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय सूचना की मदद से सभी आरोपियों को दो घंटे के भीतर हिरासत में ले लिया। हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया है।

दिल्ली में कीचड़ उछलने पर खूनी खेल! 5 नाबालिग लड़कों ने चाकू से गोदकर युवक का किया मर्डर

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अशोक विहार इलाके में मामूली बात पर हुई कहासुनी ने खूनी रूप ले लिया। कीचड़ उछलने को लेकर हुए विवाद में पांच नाबालिगों ने 34 साल के एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। वारदात के महज दो घंटे के भीतर पुलिस ने सभी पांचों नाबालिगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया है।

घायल पड़ा था युवक, शरीर पर थे चाकू के निशान

पुलिस के अनुसार, घटना 9 जुलाई को अशोक विहार थाना क्षेत्र के प्रेमबाड़ी पुल से केशवपुरम की ओर जाने वाले मार्ग पर हुई। पुलिस कंट्रोल रूम (PCR) को सूचना मिली कि एक व्यक्ति सड़क किनारे बेहोशी की हालत में पड़ा है और उसके शरीर पर चाकू के कई घाव हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को दीपचंद बंधु अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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पैर से उछला कीचड़ और हो गया बवाल

मृतक की पहचान उधम सिंह पार्क निवासी 34 वर्षीय बंसी लाल के रूप में हुई है। वह पुरानी दिल्ली के लाला लाजपत राय मार्केट स्थित एक सीसीटीवी की दुकान पर काम करता था। जांच में सामने आया कि घटना स्थल के पास नाले के किनारे कीचड़ जमा था। पुलिस के मुताबिक, बंसी लाल जब वहां से गुजर रहे थे, तब उनके पैर से उछला कीचड़ पास से गुजर रहे कुछ लड़कों पर पड़ गया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई।

कीचड़ उछलने पर नाबालिग लड़कों ने खेला खूनी खेल

पुलिस का कहना है कि विवाद बढ़ने पर एक नाबालिग ने कथित तौर पर चाकू निकालकर बंसी लाल पर कई वार किए। आरोप है कि उसके साथ मौजूद अन्य चार नाबालिगों ने भी हमले में उसका साथ दिया। वारदात के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। शुरुआत में पुलिस को घटनास्थल पर कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं मिला। इसके बाद भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

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2 घंटे के अंदर हिरासत में लिए गए सभी आरोपी लड़के

पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और स्थानीय स्तर पर जानकारी जुटाई। इसी आधार पर सभी पांचों नाबालिगों की पहचान कर उन्हें दो घंटे के भीतर हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू को भी बरामद कर लिया है। मामले की आगे की जांच जारी है।

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लेखक के बारे में

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रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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