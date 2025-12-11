दिल्ली के इस इलाके में बांट रहे थे 500-1000 के पुराने नोट, पुलिस ने जब्त किए 3.59 करोड़

संक्षेप: पुलिस ने बताया कि इस काम के लिए इस्तेमाल की गई दो कारों को भी उनसे जब्त कर लिया गया। उनके पास से 3,59,08,000 रुपये के अंकित मूल्य वाले बंद हो चुके करेंसी नोट बरामद किए गए, जो सभी 500 और 1,000 के नोट थे।

दिल्ली के अशोक विहार इलाके में 4 लोग पुराने नोट बांटते पकड़े गए हैं। इनके पास से कथित तौर पर 3.59 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अमान्य या बंद हो चुकी करेंसी मिली है जिसके बाद सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये लोग झूठा दावा कर रहे थे कि इन नोटों को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से बदला जा सकता है।

बुधवार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर, पुलिस ने शालीमार बाग मेट्रो स्टेशन गेट नंबर-4 के पास जाल बिछाया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम हैं: हर्ष (22) और टेक चंद ठाकुर (39), जो रोहिणी के रहने वाले हैं; लक्ष्य (28), जो बृज पुरी का रहने वाला है; और विपिन कुमार (38), जो फिरोज शाह रोड का रहने वाला है।

पुलिस ने बताया कि इस काम के लिए इस्तेमाल की गई दो कारों को भी उनसे ज़ब्त कर लिया गया। उनके पास से 3,59,08,000 रुपये के अंकित मूल्य वाले बंद हो चुके करेंसी नोट बरामद किए गए, जो सभी ₹500 और ₹1,000 के नोट थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं और विशिष्ट बैंक नोट (देनदारियों की समाप्ति) अधिनियम, 2017 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे बंद हो चुके नोटों को उनके मूल्य के एक छोटे से हिस्से पर देने की पेशकश कर रहे थे। वे दावा करते थे कि इन नोटों को आधार कार्ड का उपयोग करके RBI से बदला जा सकता है। उन्होंने कहा कि चारों ने कबूल किया कि वे "जल्दी और अवैध पैसा" कमाने के लालच से प्रेरित थे और उन्होंने माना कि वे जानते थे कि बंद हो चुके नोटों को रखना और चलाना गैरकानूनी है। जांचकर्ताओं के अनुसार, आरोपियों ने बताया कि वे आशीष और तरुण नाम के दो व्यक्तियों के निर्देशों पर काम कर रहे थे। कथित तौर पर इन दोनों ने महीनों पहले उनसे संपर्क किया था और अमान्य करेंसी को चलाने में मदद करने के लिए भारी कमीशन देने का वादा किया था।