Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi ashok vihar 4 arrested for distributing 500 1000 old demonetisation notes police seized 3.59 crore
दिल्ली के इस इलाके में बांट रहे थे 500-1000 के पुराने नोट, पुलिस ने जब्त किए 3.59 करोड़

दिल्ली के इस इलाके में बांट रहे थे 500-1000 के पुराने नोट, पुलिस ने जब्त किए 3.59 करोड़

संक्षेप:

पुलिस ने बताया कि इस काम के लिए इस्तेमाल की गई दो कारों को भी उनसे जब्त कर लिया गया। उनके पास से 3,59,08,000 रुपये के अंकित मूल्य वाले बंद हो चुके करेंसी नोट बरामद किए गए, जो सभी 500 और 1,000 के नोट थे।

Dec 11, 2025 06:28 pm ISTUtkarsh Gaharwar नई दिल्ली, पीटीआई
share

दिल्ली के अशोक विहार इलाके में 4 लोग पुराने नोट बांटते पकड़े गए हैं। इनके पास से कथित तौर पर 3.59 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अमान्य या बंद हो चुकी करेंसी मिली है जिसके बाद सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये लोग झूठा दावा कर रहे थे कि इन नोटों को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से बदला जा सकता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बुधवार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर, पुलिस ने शालीमार बाग मेट्रो स्टेशन गेट नंबर-4 के पास जाल बिछाया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम हैं: हर्ष (22) और टेक चंद ठाकुर (39), जो रोहिणी के रहने वाले हैं; लक्ष्य (28), जो बृज पुरी का रहने वाला है; और विपिन कुमार (38), जो फिरोज शाह रोड का रहने वाला है।

पुलिस ने बताया कि इस काम के लिए इस्तेमाल की गई दो कारों को भी उनसे ज़ब्त कर लिया गया। उनके पास से 3,59,08,000 रुपये के अंकित मूल्य वाले बंद हो चुके करेंसी नोट बरामद किए गए, जो सभी ₹500 और ₹1,000 के नोट थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं और विशिष्ट बैंक नोट (देनदारियों की समाप्ति) अधिनियम, 2017 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे बंद हो चुके नोटों को उनके मूल्य के एक छोटे से हिस्से पर देने की पेशकश कर रहे थे। वे दावा करते थे कि इन नोटों को आधार कार्ड का उपयोग करके RBI से बदला जा सकता है। उन्होंने कहा कि चारों ने कबूल किया कि वे "जल्दी और अवैध पैसा" कमाने के लालच से प्रेरित थे और उन्होंने माना कि वे जानते थे कि बंद हो चुके नोटों को रखना और चलाना गैरकानूनी है। जांचकर्ताओं के अनुसार, आरोपियों ने बताया कि वे आशीष और तरुण नाम के दो व्यक्तियों के निर्देशों पर काम कर रहे थे। कथित तौर पर इन दोनों ने महीनों पहले उनसे संपर्क किया था और अमान्य करेंसी को चलाने में मदद करने के लिए भारी कमीशन देने का वादा किया था।

पुलिस ने आगे बताया कि उन चारों को यह भी भरोसा दिलाया गया था कि नोटों को अज्ञात माध्यमों से बदला जा सकता है और उन्हें नोट चलाने में मदद करने के लिए भुगतान किया जाएगा। आरोपियों ने बताया कि वे व्यक्तिगत आर्थिक दबाव के कारण इस काम में शामिल हुए थे। इसमें घर के खर्च, कर्ज चुकाने और आने वाले शादी के खर्च शामिल थे। अधिकारी ने कहा कि नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने और बंद हो चुके नोटों के स्रोत का पता लगाने के लिए आगे की जाँच जारी है।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।