60 बाल्टियों में 600 किलो; दिल्ली में आधी रात चोरी करने वाले काजू चोर पकड़े गए

न्यू अशोक नगर पुलिस स्टेशन को एक न्यू कोंडली स्थित एक दुकान से लगभग 600 किलोग्राम वजन के 60 बाल्टी काजू चोरी होने की खबर मिली थी। पुलिस की टीम ने बेहद ही कम समय में चार शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 12 Oct 2025 03:57 PM
दिल्ली के अशोक नगर में काजू चोरों पर आज पुलिस ने धावा बोला है। पुलिस ने 4 चोरों के पास से 440 किलो काजू के साथ उपयोग में आने वाला टेंपो भी बरामद किया है। चोरों के पास से 440 किलो काजू बरामद किया गया है,जिन्हें 44 बाल्टियों में रखा गया था। अशोक नगर थाने की पुलिस ने गहन सीसीटीवी जांच और तकनीकी निगरानी की मदद से चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की है।

न्यू अशोक नगर पुलिस स्टेशन को एक न्यू कोंडली स्थित एक दुकान से लगभग 600 किलोग्राम वजन के 60 बाल्टी काजू चोरी होने की खबर मिली थी। पुलिस की टीम ने बेहद ही कम समय में चार शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी फुटेज, स्थानीय खुफिया जानकारी, और तकनीकी निगरानी पर काम करते हुए पुलिस टीम ने सभी चारों आरोपियों की पहचान की और उन्हें धर दबोचा। गिरफ्तार किए गए लोगों में मुख्य साजिशकर्ता भी शामिल है, जो पीड़ित की दुकान पर कर्मचारी था।

दिनांक 5 अक्टूबर की दरमियानी रात को न्यू कोंडली मेन मार्केट में एक दुकान के गोदाम में चोरी की सूचना मिली, जहां 60 बाल्टी काजू (प्रत्येक 10 किलोग्राम) चोरी हो गए। दुकान मालिक की शिकायत पर न्यू अशोक नगर पुलिस स्टेशन में धारा 305 बीएनएस के तहत केस एफआईआर नंबर 80094976/25 दर्ज किया गया और जांच एसआई विनय कुमार को सौंपी गई। शिकायतकर्ता ने बताया कि चोरी हुए काजू हाल ही में उनके गोदाम में स्टॉक किए गए थे और अगली सुबह गोदाम में सेंधमारी पाई गई।

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए, खासकर त्योहारों के मौसम के दौरान, एसएचओ/न्यू अशोक नगर की देखरेख और एसीपी/कल्याणपुरी के मार्गदर्शन में एक विशेष टीम बनाई गई। इस टीम में एसआई विनय कुमार, एचसी अजीत मलिक, एचसी नितिन, एचसी बॉबी और सीटी सचिन अत्री शामिल थे। टीम को विशेष रूप से सीसीटीवी कैमरों की जाँच करने का काम सौंपा गया ताकि आगे और पीछे के पूरे घटनाक्रम को जोड़ा जा सके।

टीम ने सीसीटीवी कैमरों को खंगाला और चोरों के भागने के रास्ते का पता लगाया। फुटेज के विश्लेषण से पता चला कि एक बिना नंबर प्लेट वाला टेंपो गोदाम पर आया था, जिसमें तीन लोगों ने काजू की बाल्टियां लादीं और फिर भाग गए। आगे की फुटेज में टेंपो चालक को घरोली डेयरी फार्म पर नंबर प्लेट हटाते हुए देखा गया। टेंपो की पहचान DL1LAM**** के रूप में हुई, जो मुकेश साहू के नाम पर रजिस्टर्ड था। मयूर विहार फेज-I में उसके रजिस्टर्ड पते पर छापा मारा गया, लेकिन वह बंद मिला। स्थानीय खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, मुकेश साहू का पता लगाया गया और उसे घरोली गांव से पकड़ा गया, जिससे अपराध में इस्तेमाल किया गया टेंपो बरामद हो गया।

पूछताछ के दौरान, मुकेश ने खुलासा किया कि चोरी की यह पूरी योजना उसी दुकान के एक कर्मचारी सागर खान ने बनाई थी, जिसके पास गोदाम की चाबियां थीं। मुकेश ने बताया कि उसने सचिन के साथ मिलकर चोरी को अंजाम दिया और बाद में टेंपो में काजू ढोए। 60 बाल्टी काजू में से 40 बाल्टी काजू सागर खान के गांव, महरौनी, अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) ले जाए गए, जबकि बाकी 20 बाल्टियां मंडावली, चंदर विहार के एक दुकानदार को बेच दी गईं।

मुकेश के खुलासे पर कार्रवाई करते हुए, सचिन को घरोली गांव से पकड़ा गया। इसके बाद, सागर खान को रेड फॉक्स होटल के पास से भागने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया गया। सागर खान से पूछताछ में चोरी के सामान की जगह की पुष्टि हुई। उसके गांव में छापा मारने पर 39 बाल्टी (390 किलोग्राम) काजू बरामद किए गए। सागर खान की एक दिन की पुलिस हिरासत के दौरान, चंदर विहार, मंडावली में एक और छापा मारा गया, जहां दुकानदार नितिन गुप्ता से 5 और बाल्टी (50 किलोग्राम) काजू बरामद किए गए। नितिन गुप्ता ने स्वीकार किया कि उसने बाकी बची बाल्टियों को ग्राहकों को बेच दिया था। आगे की जांच अभी भी जारी है।