दिल्ली में ट्रक ने रैपिडो बाइक को मारी टक्कर, 10 मीटर तक घसीटने से महिला की मौत; चालक गिरफ्तार
नई दिल्ली के अशोक नगर फ्लाईओवर पर गुरुवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस दुर्घटना में रैपिडो बाइक पर सवार 32 वर्षीय महिला की मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को जब्त कर उसके चालक को गिरफ्तार कर लिया है।
नई दिल्ली के अशोक नगर फ्लाईओवर पर गुरुवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस दुर्घटना में रैपिडो बाइक पर सवार 32 वर्षीय महिला की मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को जब्त कर उसके चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, गुरुवार सुबह करीब 6:46 बजे ज्योति नगर थाने में सड़क हादसे की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। अशोक नगर फ्लाईओवर के कैरिजवे पर एक महिला गंभीर व जानलेवा रूप से घायल अवस्था में मिली जिसे अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। मृतका की पहचान करावल नगर निवासी 32 वर्षीय एकता के रूप में हुई है।
रैपिडो से जा रहीं नमस्ते मिल्क की फील्ड एजेंट को ट्रक ने मारी टक्कर
जांच में सामने आया है कि एकता गाजियाबाद स्थित नमस्ते मिल्क एजेंसी में फील्ड एजेंट के तौर पर कार्यरत थीं और हादसे के समय वह रैपिडो बाइक पर सवार होकर जा रही थीं। मौके की जांच के लिए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और हादसे से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किए। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के बाद पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी भिजवा दिया है।
इस मामले में ज्योति नगर पुलिस ने कानून की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने दुर्घटना में शामिल ट्रक को जब्त कर अपने कब्जे में ले लिया है और आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है और हादसे से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।
टक्कर के बाद बाइक से गिरी, ट्रक ने करीब 10 मीटर तक घसीटा
जांच में पता चला है कि एकता सुबह घर से दफ्तर जाने के लिए निकली थी और वजीराबाद रोड होते हुए गाजियाबाद जा रही थीं। फ्लाईओवर पर चढ़ने के दौरान ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी तो चालक ने किसी तरह बाइक को गिरने से बचा लिया, लेकिन झटका लगने से पीछे बैठी एकता का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर गिरकर ट्रक के नीचे आ गईं। ट्रक उन्हें रौंदते हुए करीब 10 मीटर तक घसीटता ले गया।
राहगीरों ने मौके पर ही आरोपी ट्रक चालक नवीन को पकड़ लिया। पुलिस ने लापरवाही से वाहन चलने से मौत की धारा में मुकदमा दर्ज कर आरोपी चालक को गिरफ्तार किया है। फ्लाईओवर और आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस बाइक टैक्सी चालक से भी पूछताछ कर रही है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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