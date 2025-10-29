…तो इसलिए नहीं हो पाई कृत्रिम बारिश, आज फिर होगी कोशिश; पूरी बात समझिए

संक्षेप: दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए आईआईटी कानपुर के सहयोग से किया गया कृत्रिम बारिश का प्रयास कम नमी (सिर्फ 20%) के कारण खुलकर सफल नहीं हो सका, जबकि इसके लिए 50% नमी आवश्यक है। वैज्ञानिक बुधवार को एक बार फिर बादलों में रसायन छिड़काव की कोशिश करेंगे।

नमी कम रहने से मंगलवार को दिल्ली में कृत्रिम बारिश खुलकर नहीं हो सकी। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक बुधवार को एक बार फिर कृत्रिम बारिश कराने का प्रयास करेंगे। इसके लिए उपकरण युक्त विशेष विमान को दिल्ली में ही रोका गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक कृत्रिम बारिश के लिए 50% नमी आवश्यक है, लेकिन मंगलवार को सिर्फ 20 फीसदी नमी ही मिली।

दिल्ली सरकार ने आईआईटी-कानपुर के सहयोग से मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में कृत्रिम बारिश के दो परीक्षण किए। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने अगले कुछ दिनों में इस तरह के और परीक्षण किए जाने की योजना है। अधिकारियों ने बताया कि कृत्रिम बारिश की खातिर रसायनों का छिड़काव करने के लिए विमान ने कानपुर से दिल्ली के लिए उड़ान भरी और मेरठ की हवाई पट्टी पर उतरने से पहले बुराड़ी, उत्तरी करोल बाग और मयूर विहार जैसे क्षेत्रों में रसायनों का छिड़काव किया।

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि पहले परीक्षण के तहत विमान ने कानपुर से उड़ान भरी। इसने आठ झोकों में रसायनों का छिड़काव किया। रसायन का छिड़काव करने का प्रत्येक झोका दो से ढाई मिनट का था। बादलों में 15 से 20 प्रतिशत आर्द्रता थी। रसायनों के छिड़काव की प्रक्रिया 17 से 18 मिनट तक चली।

9 से 10 परीक्षण होंगे सिरसा ने बताया कि अगले कुछ दिनों में ऐसे 9 से 10 परीक्षणों की योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि चूंकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने सूचित किया है कि हवा की दिशा उत्तर की ओर है। इसलिए उस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को लक्षित किया जा रहा है। अगर परीक्षण सफल रहे तो फरवरी तक एक दीर्घकालिक योजना तैयार करेंगे।

चार हजार फीट पर रसायन छोड़े पहले चरण में जमीन से लगभग 4,000 फीट की ऊंचाई पर छह झोकों में रसायन छोड़े गए और इनकी कुल अवधि करीब साढ़े अठारह मिनट रही। विमान ने दूसरी उड़ान अपराह्न 3:55 बजे भरी और इस दौरान लगभग 5,000-6,000 फीट की ऊंचाई से आठ झोकों में रसायनों का छिड़काव किया गया।

इन इलाकों में दूसरा परीक्षण सिरसा ने दूसरे परीक्षण के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि दिल्ली में कृत्रिम बारिश का दूसरा परीक्षण किया गया। इसके लिए विमान ने कानपुर से उड़ान भरी और खेकड़ा, बुराड़ी, उत्तरी करोल बाग, मयूर विहार, सड़कपुर और भोजपुर से होते हुए मेरठ हवाई अड्डे पर उतरा। इस दौरान प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर आठ झोंकों में बारिश कराने वाले रसायनों का छिड़काव किया गया।

नमी की कमी बन रही बाधा अधिकारियों ने बताया कि कृत्रिम वर्षा कराने के उद्देश्य से किया गया यह परीक्षण, बिगड़ती वायु गुणवत्ता में सुधार की दिल्ली सरकार की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि पिछले हफ्ते बुराड़ी के आसमान में भी विमान ने एक परीक्षण उड़ान भरी थी। परीक्षण के दौरान, विमान से कृत्रिम वर्षा कराने वाले 'सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड यौगिकों' की सीमित मात्रा का छिड़काव किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि हालांकि, बारिश वाले बादलों का निर्माण करने के लिए हवा में कम से कम 50 प्रतिशत नमी होनी चाहिए लेकिन नमी 20 प्रतिशत से भी कम होने की वजह से बारिश नहीं हुई।

बारिश कराने के लिए मंगलवार को क्या हुआ कृत्रिम बारिश की खातिर रसायनों का छिड़काव करने के लिए विमान ने कानपुर से दिल्ली के लिए उड़ान भरी

बुराड़ी, उत्तरी करोल बाग और मयूर विहार जैसे क्षेत्रों में रसायनों का छिड़काव किया

आठ झोकों में रसायनों का छिड़काव किया। प्रत्येक छिड़काव किए गए रसायन का वजन 2 से 2.5 किलोग्राम था और परीक्षण आधे घंटे तक चला दिल्ली में मंगलवार को पहली बार क्लाउड सीडिंग की गई। राजधानी को प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए कृत्रिम बारिश कराने का यह प्रयोग किया गया है। हालांकि क्लाउड सीडिंग दुनियाभर में प्रयोग की जानेवाली तकनीक है। अबतक 50 से अधिक देशों में अलग-अलग वजहों से इसका इस्तेमाल किया जा चुका है।

पीएम 2.5 और पीएम 10 के स्तर में हुई बढोतरी राजधानी में पीएम 2.5 का स्तर 125 दर्ज किया गया जबकि इसका मानक स्तर 60 होता है। इसी तरह प्रदूषक कण पीएम 10 का मानक स्तर 100 होता है लेकिन राजधानी में मंगलवार शाम 5 बजे यह 219 दर्ज किया गया। सिरीफोर्ट इलाके में एक्यूआई 347 अंक पर रहा। वजीरपुर में 332, आईटीओ में 321, जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम क्षेत्र में 318 एक्यूआई दर्ज किया गया।