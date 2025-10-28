मौसम ने अगर साथ दिया...तो दिल्ली में आज होगी नकली बारिश! मंत्री सिरसा ने बताया

संक्षेप: Delhi Cloud Seeding: पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि अगर मौसम में सुधार होता है और विमान सफलतापूर्वक उड़ान भरता है,तो दिल्ली के ऊपर क्लाउड-सीडिंग दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच की जा सकती है।

दिल्ली में आसमान से नकली बारिश आज कराई जा सकती है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि अगर मौसम ने साथ दिया तो यह आज ही हो सकती है। उन्होंने कहा कि यह कानपुर में मौसम की अनुकूल परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है,जहां इस ऑपरेशन के लिए तय किया गया विमान अभी खड़ा है।

ANI से बात करते हुए, सिरसा ने समझाया कि कानपुर में इस समय विजिबिलिटी (दृश्यता) लगभग 2,000 मीटर है, जबकि विमान को सुरक्षित रूप से उड़ान भरने के लिए कम से कम 5,000 मीटर दृश्यता की आवश्यकता होती है। उन्होंने आगे कहा कि अगर मौसम में सुधार होता है और विमान सफलतापूर्वक उड़ान भरता है,तो दिल्ली के ऊपर क्लाउड-सीडिंग दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच की जा सकती है।

मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा,'क्लाउड सीडिंग को लेकर जैसे ही कानपुर में मौसम साफ होगा,हमारा विमान आज वहां से उड़ान भरेगा। यदि यह वहां से उड़ान भरने में सफल होता है,तो दिल्ली में आज क्लाउड सीडिंग की जाएगी। उस क्लाउड सीडिंग के ज़रिए दिल्ली में बारिश होगी। हमें उम्मीद है कि यह 12.30 से 1 बजे तक संभव हो जाएगा। फिर यह वहां से उड़ान भरेगा,यहां क्लाउड सीडिंग करेगा और वापस चला जाएगा।' दीवाली के बाद दिल्ली और NCR में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) कई क्षेत्रों में 'खराब' और 'बहुत खराब' श्रेणियों में बना हुआ है, जबकि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का चरण 2 अभी भी लागू है।

क्लाउड सीडिंग में नमी से भरे बादलों में सिल्वर आयोडाइड क्रिस्टल या नमक-आधारित यौगिकों जैसे विशिष्ट कणों को डालकर कृत्रिम रूप से बारिश उत्पन्न करना शामिल है। इन कणों को फैलाने के लिए विमानों का उपयोग किया जाता है,जो बादल की छोटी-छोटी बूंदों को बड़ी बारिश की बूंदों में संघनीकृत(Condensed) करते हैं,जिससे वर्षा हो सकती है।