मौसम ने अगर साथ दिया...तो दिल्ली में आज होगी नकली बारिश! मंत्री सिरसा ने बताया

मौसम ने अगर साथ दिया...तो दिल्ली में आज होगी नकली बारिश! मंत्री सिरसा ने बताया

संक्षेप: Delhi Cloud Seeding: पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि अगर मौसम में सुधार होता है और विमान सफलतापूर्वक उड़ान भरता है,तो दिल्ली के ऊपर क्लाउड-सीडिंग दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच की जा सकती है।

Tue, 28 Oct 2025 10:42 AMUtkarsh Gaharwar नई दिल्ली, एएनआई
दिल्ली में आसमान से नकली बारिश आज कराई जा सकती है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि अगर मौसम ने साथ दिया तो यह आज ही हो सकती है। उन्होंने कहा कि यह कानपुर में मौसम की अनुकूल परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है,जहां इस ऑपरेशन के लिए तय किया गया विमान अभी खड़ा है।

ANI से बात करते हुए, सिरसा ने समझाया कि कानपुर में इस समय विजिबिलिटी (दृश्यता) लगभग 2,000 मीटर है, जबकि विमान को सुरक्षित रूप से उड़ान भरने के लिए कम से कम 5,000 मीटर दृश्यता की आवश्यकता होती है। उन्होंने आगे कहा कि अगर मौसम में सुधार होता है और विमान सफलतापूर्वक उड़ान भरता है,तो दिल्ली के ऊपर क्लाउड-सीडिंग दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच की जा सकती है।

मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा,'क्लाउड सीडिंग को लेकर जैसे ही कानपुर में मौसम साफ होगा,हमारा विमान आज वहां से उड़ान भरेगा। यदि यह वहां से उड़ान भरने में सफल होता है,तो दिल्ली में आज क्लाउड सीडिंग की जाएगी। उस क्लाउड सीडिंग के ज़रिए दिल्ली में बारिश होगी। हमें उम्मीद है कि यह 12.30 से 1 बजे तक संभव हो जाएगा। फिर यह वहां से उड़ान भरेगा,यहां क्लाउड सीडिंग करेगा और वापस चला जाएगा।' दीवाली के बाद दिल्ली और NCR में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) कई क्षेत्रों में 'खराब' और 'बहुत खराब' श्रेणियों में बना हुआ है, जबकि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का चरण 2 अभी भी लागू है।

क्लाउड सीडिंग में नमी से भरे बादलों में सिल्वर आयोडाइड क्रिस्टल या नमक-आधारित यौगिकों जैसे विशिष्ट कणों को डालकर कृत्रिम रूप से बारिश उत्पन्न करना शामिल है। इन कणों को फैलाने के लिए विमानों का उपयोग किया जाता है,जो बादल की छोटी-छोटी बूंदों को बड़ी बारिश की बूंदों में संघनीकृत(Condensed) करते हैं,जिससे वर्षा हो सकती है।

CPCB के अनुसार मंगलवार को सुबह 8 बजे दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 306 दर्ज किया गया, जिसे 'बहुत खराब' श्रेणी में रखा गया है। सुबह 8 बजे तक आनंद विहार में AQI 321 था,आरके पुरम में 320,सिरी फोर्ट में 350,बवाना में 336,बुराड़ी क्रॉसिंग में 326,द्वारका सेक्टर 8 में 316,मुंडका में 324,नरेला में 303 और पंजाबी बाग में 323 था। पिछले सप्ताह,दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्लाउड सीडिंग को राष्ट्रीय राजधानी के लिए एक आवश्यकता और शहर की लगातार बनी रहने वाली पर्यावरण चुनौतियों को संबोधित करने की दिशा में एक अग्रणी कदम बताया था।

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
