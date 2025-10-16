दिवाली के अगले दिन दिल्ली में होगी कृत्रिम बारिश! प्रदूषण को धोने की तैयारी
संक्षेप: दिल्ली में दिवाली के बाद प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग तकनीक से कृत्रिम बारिश कराने का प्लान तैयार है, जिसके लिए आईआईटी कानपुर की देखरेख में मेरठ से एक खास विमान उड़कर बादलों में सिल्वर आयोडाइड जैसे कण छिड़केगा।
राजधानी दिल्ली में इस बार दिवाली के बाद आसमान से बारिश की बौछारें बरसाने की तैयारी है, वो भी इंसान के बनाए बादलों से। जी हां हम बात कर रहे हैं कृत्रिम बारिश की। पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश कराने का प्लान तैयार है। बस अब मौसम विभाग की हरी झंडी और सही मौसम का इंतजार है। दिवाली के अगले दिन ही कृत्रिम बारिश कराई जा सकती है।
मेरठ से उड़ेगा 'बारिश का विमान'
मेरठ में तैनात एक खास सेसना 206H विमान इस मिशन का हीरो है। आईआईटी कानपुर की देखरेख में यह विमान बादलों में सिल्वर आयोडाइड जैसे कण छिड़ककर बारिश कराएगा। दो अनुभवी पायलट, जिनके पास दस साल से ज्यादा का तजुर्बा है, ने चार ट्रायल उड़ानें पूरी कर ली हैं। अब उत्तर-पश्चिमी दिल्ली में पहली बारिश का इंतजार है, जो दिवाली के अगले दिन या जल्द ही हो सकती है।
क्या है क्लाउड सीडिंग?
क्लाउड सीडिंग एक ऐसी तकनीक है, जो बादलों को बारिश के लिए तैयार करती है। यह नमी से भरे बादलों में खास कण डालकर बर्फ या पानी की बूंदें बनाती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक, 500 से 6,000 मीटर ऊंचाई वाले निम्बोस्ट्रेटस बादल, जिनमें 50% से ज्यादा नमी हो, इसके लिए सबसे बेहतर हैं।
पांच ट्रायल, पर्यावरण की सुरक्षा
दिल्ली सरकार ने उत्तर-पश्चिमी दिल्ली में पांच ट्रायल की योजना बनाई है, ताकि अलग-अलग मौसम में इस तकनीक की कामयाबी परखी जा सके। बारिश के बाद पानी के नमूनों की जांच भी होगी, ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान न हो।
कब से चल रही तैयारी?
3.21 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट को मई में मंजूरी मिली थी। सितंबर में आईआईटी कानपुर के साथ करार हुआ और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक ट्रायल की इजाजत दी। मॉनसून और फिर अक्टूबर की बेमौसम बारिश ने योजना को टाला। लेकिन सरकार अब इसके ट्रायल की योजना बना रही है।