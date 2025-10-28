आज दिल्ली में होगी आर्टिफिशियल बारिश, क्या होगा फायदा; विशेषज्ञों ने बताया

संक्षेप: आज दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश करवाई जाएगी। इसके लिए एयरक्राफ्ट से आसमान में क्लाउड सीडिंग करवाई जाएगी। क्लाउड सीडिंग के बाद बारिश होने की संभावना है। आज ट्रायल सफल रहने पर इसे बड़े स्तर पर उपयोग में लाया जा सकता है।

तापमान गिरने के साथ ही दिल्ली का प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए आधुनिक तरीका अपनाने जा रही है। आज दिल्ली में आर्टिफिसियल बारिश करवाने की योजना तैयार हो गई है। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि कानपुर से एक स्पेशल एयरक्राफ्ट आएगा जो दिल्ली के आसमान में क्लाउड सीडिंग करेगा, जिससे बारिश होने की संभावना है। आइए जानते हैं कि इस क्लाउड सीडिंग के ट्रायल से दिल्ली को क्या फायदा होगा।

दिल्ली के आसमान में यह ट्रायल आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में क्लाउड सीडिंग के लिए सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। विशेषज्ञों ने बताया कि इसे आर्टिफिशियल बारिश के लिए डिजाइन किया गया है। सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड दोनों कम्पाउंड मिलकर बादल से पानी की बूंदें बनने में मदद करते हैं और बारिश के रूप में गिरने लगते हैं। इस आर्टिफिशियल बारिश का ट्रायल नॉर्थ-वेस्ट दिल्ली में किया जाएगा।

इस मामले की जानकारी देते हुए भारतीय मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 28-30 अक्टूबर के बीच बादल बनने की संभावना है। आईएमडी ने कहा कि अगर बादल आसमान में आए तो दिल्ली में शाम तक पहली आर्टिफिशियल बारिश हो सकती है।

क्यों जरूरी है आर्टिफिशियल रेन दिल्ली सरकार और आईआईटी कानपुर का यह प्लान एक बड़ी योजना का हिस्सा है। आर्टिफिशियल बारिश का प्लान इसलिए किया जा रहा है, ताकि सर्दियों के बढ़ने पर शहर की जहरीली हवा के लेवल को कम किया जा सके। आर्टिफिशियल बारिश करवाने के बाद कुछ समय के लिए पॉल्यूटेंट कम हो जाते हैं, जिससे खराब एयर क्वालिटी से जूझ रही दिल्ली की विजिबिलिटी बेहतर की जा सकती है।