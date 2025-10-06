Delhi Arterial Roads Get rs 61 Crore Makeover to Ease Traffic Woes बारापुला से आश्रम तक.. दिल्ली की इन 9 सड़कों का होगा कायाकल्प, खास प्रोजेक्ट शुरू, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi Arterial Roads Get rs 61 Crore Makeover to Ease Traffic Woes

बारापुला से आश्रम तक.. दिल्ली की इन 9 सड़कों का होगा कायाकल्प, खास प्रोजेक्ट शुरू

दिल्ली के यात्रियों को राहत देने के लिए PWD ने दक्षिण और दक्षिण-पूर्व दिल्ली की 9 प्रमुख सड़कों, जिनमें AIIMS से आश्रम चौक रिंग रोड और बारापुला फेज-2 कॉरिडोर शामिल हैं।

Anubhav Shakya नई दिल्ली, हिंदुस्तान टाइम्सMon, 6 Oct 2025 11:32 AM
share Share
Follow Us on
बारापुला से आश्रम तक.. दिल्ली की इन 9 सड़कों का होगा कायाकल्प, खास प्रोजेक्ट शुरू

राजधानी दिल्लीकी सड़कों को चमकाने और यात्रियों को राहत देने के लिए PWD ने कमर कस ली है। दक्षिण और दक्षिण-पूर्व दिल्ली की नौ प्रमुख सड़कों को नया जीवन देने के लिए 61.5 करोड़ रुपये की भारी-भरकम परियोजना शुरू हो रही है। इसमें बारापुला फेज-2 के ऊंचे गलियारे से लेकर आश्रम चौक को जोड़ने वाली व्यस्त सड़कें शामिल हैं। तो चलिए, जानते हैं कि इस बार क्या खास होने वाला है।

गड्ढों और टूट-फूट से मिलेगी निजात

दिल्ली की सड़कों पर गड्ढे, दरारें और ट्रैफिक जाम की समस्या से हर कोई परेशान है। PWD ने इस दर्द को समझते हुए इन सड़कों को मजबूत करने और दोबारा रीकार्पेट करने का प्लान बनाया है। अगले आठ महीनों में ये सड़कें नई चमक के साथ तैयार होंगी। अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए बोलियां मंगाई जा चुकी हैं और 18 अक्टूबर तक ठेकेदारों का चयन हो जाएगा।

कौन-सी सड़कें होंगी दुरुस्त?

इस परियोजना में दक्षिण-पूर्व दिल्ली की कई अहम सड़कें शामिल हैं। इनमें से कुछ खास हैं..

  • रिंग रोड का 5.3 किमी हिस्सा (AIIMS से आश्रम चौक तक): लागत 29 करोड़ रुपये।
  • मथुरा रोड से आश्रम चौक (2.65 किमी): यह व्यस्त रास्ता भी बदलेगा।
  • मथुरा रोड से निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन (0.65 किमी): छोटा लेकिन जरूरी हिस्सा।
  • महारानी बाग से सनलाइट कॉलोनी (0.7 किमी): मंदिर जाने वालों के लिए राहत।
  • बारापुल्ला फेज-2 कॉरिडोर (INA से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, 2 किमी): 8 करोड़ की लागत से चमकेगा।
  • इसके अलावा, कैप्टन गौर मार्ग (2.15 किमी, लागत 8.82 करोड़), मदर डेयरी रोड (0.25 किमी), और धर्मवीर मान मार्ग (0.45 किमी) भी इस सूची में शामिल हैं। ये सड़कें न सिर्फ दिल्लीवालों के लिए, बल्कि नोएडा और अंतरराज्यीय ट्रैफिक के लिए भी बेहद अहम हैं।

बारापुल्ला कॉरिडोर: पुरानी चमक की वापसी

2018 में खुला बारापुला फेज-2 का 2 किमी लंबा ऊंचा गलियारा सराय काले खां से दक्षिण दिल्ली को जोड़ता है। लेकिन समय के साथ इसकी सतह पर गड्ढे और दरारें उभर आई हैं। PWD अब इसे ठीक करने के लिए कोल्ड मिलिंग तकनीक का इस्तेमाल करेगा। पुरानी सतह को हटाकर नई डामर परत बिछाई जाएगी, ताकि यात्रा फिर से सुगम हो सके।

रात में होगा काम, ट्रैफिक पर कम असर

PWD ने साफ किया है कि सड़कों की मरम्मत का काम चरणबद्ध तरीके से होगा, ताकि ट्रैफिक कम से कम प्रभावित हो। ज्यादातर काम रात में होगा, लेकिन कुछ समय के लिए हल्की-फुल्की परेशानी हो सकती है। एक अधिकारी ने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि यात्रियों को कम से कम दिक्कत हो।

क्या कह रहे दिल्लीवाले?

लाजपत नगर के व्यापारी राजीव जैन ने बताया, "रिंग रोड की हालत गड्ढों की वजह से खराब है। ट्रैफिक जाम की समस्या और बढ़ जाती है। दिल्ली की सबसे व्यस्त सड़कों को इस तरह अनदेखा करना ठीक नहीं। सड़कों के साथ-साथ स्ट्रीट लाइट्स और सौंदर्यीकरण का सामान भी टूटा पड़ा है।" दिल्लीवासियों की इस शिकायत को PWD ने गंभीरता से लिया है और अब बदलाव की बयार बहने वाली है।

इस परियोजना से न सिर्फ सड़कें चमकेंगी, बल्कि ट्रैफिक जाम और वाहनों की टूट-फूट की समस्या भी कम होगी। दिल्ली-नोएडा के बीच आवागमन आसान होगा और यात्रियों का समय बचेगा।