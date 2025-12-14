Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi aqi updates pollution havoc in national capital aqi hit 500 in wazipur
दमघोंटू हवा का कहर; दिल्ली के इन इलाकों में 500 के पास AQI, बिगड़े हालात

दमघोंटू हवा का कहर; दिल्ली के इन इलाकों में 500 के पास AQI, बिगड़े हालात

संक्षेप:

दिल्ली में जहरीली हवा कहर बरपा रही है। आलम यह है कि राष्ट्रीय राजधानी के कुछ इलाकों में एक्यूआई 500 के पास पहुंच गया है। सीपीसीबी के अनुसार, दिल्ली में रविवार को औसत AQI 461 अंक रिकॉर्ड किया गया।

Dec 14, 2025 09:18 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

दिल्ली में दमघोंटू हवा कहर बरपाने पर आमादा नजर आ रही है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी के अनुसार, दिल्ली में रविवार को इस सीजन ही नहीं साल का सबसे ज्यादा AQI 461 अंक रिकॉर्ड किया गया। एक दिन पहले यह 432 अंक दर्ज किया गया था। इस तरह दिल्ली में हवा की गुणवत्ता अभी भी गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। आलम यह कि शाम को दिल्ली के दो इलाकों में तो एक्यूआई 500 तक पहुंच गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इन इलाकों में AQI 500 के पास

दिल्ली में रविवार शाम को वजीरपुर में AQI 500 पर पहुंच गया तो रोहिणी और मुंडका में यह 499 अंक रिकॉर्ड किया गया। वहीं विवेक विहार में एक्यूआई 497, नेहरू नगर में 491, जहांगीरपुरी में 496, इहबास में 491 और आनंद विहार में 492 अंक दर्ज किया गया।

साढ़े चार गुना ज्यादा पलूशन

सीपीसीबी के मुताबिक, दिल्ली की हवा में मानकों से लगभग साढ़े चार गुना ज्यादा प्रदूषण मौजूद है। दिल्ली-एनसीआर की हवा में पीएम 10 का स्तर रविवार की शाम पांच बजे 449.2 और पीएम 2.5 का औसत स्तर 297.9 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर पहुंच गया। हवा में पीएम 10 का स्तर 100 से और पीएम 2.5 का स्तर 60 से कम होने पर ही उसे स्वास्थ्यकारी माना जाता है। यानी दिल्ली-एनसीआर की हवा मानकों से लगभग साढ़े चार गुना ज्यादा प्रदूषित हो गई है।

आपातकालीन स्तर पर पहुंची हवा

सीपीसीबी के मुताबिक, AQI 450 से 500 तक होने पर उसे गंभीरतम यानी सीवियर प्लस श्रेणी में रखा जाता है। 500 से ऊपर AQI की गणना नहीं की जाती है। माना जाता है कि 500 के ऊपर आपात स्थिति शुरू हो जाती है। इस तरह से देखें तो दिल्ली के वजीरपुर का AQI शाम के समय 500 के अंक पर पहुंच गया।

क्या है वजह?

विशेषज्ञों के अनुसार, दिल्ली में हवा की धीमी रफ्तार से हालात विकट हो गए हैं। वातावरण में नमी के कारण कोहरे के साथ पलूशन के मिलने से स्मॉग की स्थितियां बन गई हैं। दिल्ली के कई इलाकों में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा देखने को मिला। रविवार को दिन भर हवा की गति बेहद धीमी रही। इस वजह से हालात खराब रहे। दिन के समय भी स्मॉग की समस्या कायम रही। इससे एक्यूआई गंभीर श्रेणी में बना रहा। मौजूदा स्थितियों में सुधार तभी हो सकता है जब हवा के रुख में तेजी आए साथ ही धूप तीखी हो।

(हिन्दुस्तान संवाददाता और पीटीआई के इनपुट पर आधारित)

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।