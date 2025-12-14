दमघोंटू हवा का कहर; दिल्ली के इन इलाकों में 500 के पास AQI, बिगड़े हालात

संक्षेप: दिल्ली में जहरीली हवा कहर बरपा रही है। आलम यह है कि राष्ट्रीय राजधानी के कुछ इलाकों में एक्यूआई 500 के पास पहुंच गया है। सीपीसीबी के अनुसार, दिल्ली में रविवार को औसत AQI 461 अंक रिकॉर्ड किया गया।

दिल्ली में दमघोंटू हवा कहर बरपाने पर आमादा नजर आ रही है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी के अनुसार, दिल्ली में रविवार को इस सीजन ही नहीं साल का सबसे ज्यादा AQI 461 अंक रिकॉर्ड किया गया। एक दिन पहले यह 432 अंक दर्ज किया गया था। इस तरह दिल्ली में हवा की गुणवत्ता अभी भी गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। आलम यह कि शाम को दिल्ली के दो इलाकों में तो एक्यूआई 500 तक पहुंच गया।

इन इलाकों में AQI 500 के पास दिल्ली में रविवार शाम को वजीरपुर में AQI 500 पर पहुंच गया तो रोहिणी और मुंडका में यह 499 अंक रिकॉर्ड किया गया। वहीं विवेक विहार में एक्यूआई 497, नेहरू नगर में 491, जहांगीरपुरी में 496, इहबास में 491 और आनंद विहार में 492 अंक दर्ज किया गया।

साढ़े चार गुना ज्यादा पलूशन सीपीसीबी के मुताबिक, दिल्ली की हवा में मानकों से लगभग साढ़े चार गुना ज्यादा प्रदूषण मौजूद है। दिल्ली-एनसीआर की हवा में पीएम 10 का स्तर रविवार की शाम पांच बजे 449.2 और पीएम 2.5 का औसत स्तर 297.9 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर पहुंच गया। हवा में पीएम 10 का स्तर 100 से और पीएम 2.5 का स्तर 60 से कम होने पर ही उसे स्वास्थ्यकारी माना जाता है। यानी दिल्ली-एनसीआर की हवा मानकों से लगभग साढ़े चार गुना ज्यादा प्रदूषित हो गई है।

आपातकालीन स्तर पर पहुंची हवा सीपीसीबी के मुताबिक, AQI 450 से 500 तक होने पर उसे गंभीरतम यानी सीवियर प्लस श्रेणी में रखा जाता है। 500 से ऊपर AQI की गणना नहीं की जाती है। माना जाता है कि 500 के ऊपर आपात स्थिति शुरू हो जाती है। इस तरह से देखें तो दिल्ली के वजीरपुर का AQI शाम के समय 500 के अंक पर पहुंच गया।

क्या है वजह? विशेषज्ञों के अनुसार, दिल्ली में हवा की धीमी रफ्तार से हालात विकट हो गए हैं। वातावरण में नमी के कारण कोहरे के साथ पलूशन के मिलने से स्मॉग की स्थितियां बन गई हैं। दिल्ली के कई इलाकों में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा देखने को मिला। रविवार को दिन भर हवा की गति बेहद धीमी रही। इस वजह से हालात खराब रहे। दिन के समय भी स्मॉग की समस्या कायम रही। इससे एक्यूआई गंभीर श्रेणी में बना रहा। मौजूदा स्थितियों में सुधार तभी हो सकता है जब हवा के रुख में तेजी आए साथ ही धूप तीखी हो।