Delhi AQI Today : दिल्ली की हवा आज भी ‘बेहद खराब’; यहां देखें सभी स्टेशनों का AQI का हाल

Delhi Air Quality Today : दिल्ली में आज औसत एक्यूआई 307 दर्ज किया गया, जिससे आबोहवा बेहद खराब बनी हुई है। राजधानी में सुबह से ही कोहरा धुंध छाई हुई है। अपने इलाकों में प्रदूषण का हाल जानने को यहां देखें एक्यूआई।

Delhi Air Quality Pollution

राजधानी दिल्ली में आज भी कोहरे और धुंध की चादर छाई हुई है और वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर बनी हुई है। दिल्ली में मंगलवार सुबह 8 बजे औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 307 दर्ज किया गया। बता दें कि दिल्ली में इस साल दिवाली के दिन पिछले पांच वर्षों में सबसे अधिक प्रदूषण दर्ज किया गया और इस दिन औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 376 रहा।दिवाली के दौरान निर्धारित समय सीमा के बाद भी पटाखे जलाए जाने के एक दिन बाद सोमवार को उत्तर भारत के कई हिस्सों में धुंध की मोटी परत छाई रही और वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई।

राजधानी का सभी मॉनिटरिंग स्टेशनों पर एक्यूआई लेवल 1. बुराड़ी 309

2. कराला 245

3, घोगा 279

4. नांगलोई 273

5. मैदान गढ़ी 265

6. टिकरी कलां 297

7. घुम्मनहेड़ा 279

8. झारोदा कलां 311

9. छावला 264

10. वसुंधरा एन्क्लेव 289

15. एनएसयूटी जाफरपुर 382

16. बदरपुर 295

17. मंदिर मार्ग 296

18. आया नगर, दिल्ली - आईआईटीएम 354

19. पंजाबी बाग 355

20. सीआरआरआई मथुरा रोड 369

25. आईजीआई एयरपोर्ट (टी3) 293

26. इग्नू मैदान गढ़ी 262

27. एनएसआईटी द्वारका N/A

28. चांदनी चौक 395

29. राष्ट्रमंडल खेल परिसर 380

30. जेएनयू 369

35. आरके पुरम 328

36. आईटीओ N/A

37. आईआईटी दिल्ली 364

38. द्वारका-सेक्टर 8 327

39. अशोक विहार 278

40. आनंद विहार 290

45. नजफगढ़ N/A

46. श्री अरबिंदो मार्ग 175

47. इहबास, दिलशाद गार्डन 301

48. जहांगीरपुरी 305

49. विवेक विहार 288

50. रोहिणी 304

54. नेहरू नगर 344

55. सोनिया विहार 279

56. मेजर ध्यानचंद स्टेडियम 258

57. बवाना 321

58. छावनी क्षेत्र 179

59. नरेला 272

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बेहद खराब' और 401 से 500 के बीच के स्तर को 'गंभीर' श्रेणी में रखा जाता है।

दिल्ली में दिवाली के अगले कैसा रहा हाल भाषा के मुताबिक, दिल्ली में दिवाली के अगले दिन सुबह वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार दर्ज किया गया और वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 382 से घटकर 371 पर आ गया। वहीं, त्योहार के दिन शहर के 26 निगरानी केंद्रों में से 19 पर शोर का स्तर पिछले साल की तुलना में अधिक दर्ज किया गया। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की एक रिपोर्ट से यह जानकारी प्राप्त हुई। रिपोर्ट के अनुसार, मौसम संबंधी कारकों और हवा की तेज गति के कारण दिवाली के अगले दिन सोमवार सुबह 10 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में अन्य वर्षों की तुलना में 2.9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, रिपोर्ट में की गई चार वर्षों की तुलना के अनुसार, दिवाली के दिन और उसके अगले दिन सुबह दर्ज किए गए एक्यूआई के स्तर संबंधित वर्षों की तुलना में सबसे अधिक रहे।