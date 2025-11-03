दिल्ली-NCR की हवा हुई जहरीली; इस हफ्ते और खराब होने की संभावना, AQI में गिरावट के पीछे क्या वजह

संक्षेप: दिल्ली में सोमवार को धुंध की चादर छाई रही और एक्यूआई खतरनाक स्तर पर पहुंचने से शहर की वायु गुणवत्ता 'बेहद खराब' श्रेणी में बनी रही। सीपीसीपी के अनुसार, सोमवार को सुबह 6:05 बजे दिल्ली का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 324 'बहुत खराब' रिकॉर्ड किया गया।

दिल्ली में सोमवार को धुंध की चादर छाई रही और एक्यूआई खतरनाक स्तर पर पहुंचने से शहर की वायु गुणवत्ता 'बेहद खराब' श्रेणी में बनी रही। सेंट्रल पल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीपी) के समीर ऐप के डेटा के अनुसार, सोमवार को सुबह 6:05 बजे दिल्ली का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 324 'बहुत खराब' रिकॉर्ड किया गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दिल्ली में रविवार को भी एक्यूआई 'बहुत खराब' कैटेगरी में रहा, जिसमें ओवरऑल एक्यूआई 366 रिकॉर्ड किया गया। सीपीसीबी के डेटा के अनुसार, तीन मॉनिटरिंग स्टेशनों पर एक्यूआई 400 से ऊपर "गंभीर" श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया।

डेटा से यह भी पता चला कि कुल 39 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से अधिकतर ने 300 से ऊपर एक्यूआई रिकॉर्ड किया, जो 'बहुत खराब' कैटेगरी में आता है। इनमें आनंद विहार (371), बवाना (371), बुराड़ी क्रॉसिंग (384), जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम (331), मुंडका (343), नरेला (386), रोहिणी (363) और वज़ीरपुर (389) शामिल हैं।

एनसीआर के कई पड़ोसी शहरों में भी हवा की क्वालिटी 'बहुत खराब' रिकॉर्ड की गई, जिनमें नोएडा (311), गाजियाबाद (334) और गुरुग्राम (304) शामिल हैं।

गौरतलब है कि 0 से 50 के बीच AQI को "अच्छा", 51-100 को "संतोषजनक", 101-200 को "मध्यम", 201-300 को "खराब", 301-400 को "बहुत खराब" और 401-500 को "गंभीर" माना जाता है।

एचटी की रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि दिल्ली में इस साल अभी तक आधिकारिक तौर पर 'गंभीर' हवा वाला कोई दिन रिकॉर्ड नहीं किया गया है, लेकिन इस हफ्ते ऐसा होने की उम्मीद है। पिछली बार ऐसी रीडिंग 23 दिसंबर, 2024 को ली गई थी, जब एक्यूआई 406 रिकॉर्ड किया गया था।

एक्यूआई में बढ़ोतरी की क्या वजह दिल्ली के लिए एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम (AQEWS) के अनुसार, रविवार शाम और रात के समय उत्तर-पश्चिम से हवा की स्पीड आठ किमी प्रति घंटे से कम हो गई, जिससे हवा में पॉल्यूटेंट्स का फैलाव कम हो गया है। इससे कई लोगों को खासकर फेफड़ों या दिल की बीमारियों वाले लोगों, बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। AQEWS ने यह भी कहा कि राजधानी में हवा की क्वालिटी 4 नवंबर तक ‘बहुत खराब’ कैटेगरी में रहने की उम्मीद है।

सीपीसीबी के डेटा के अनुसार, रविवार शाम को PM2.5 का लेवल 189.6 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रिकॉर्ड किया गया, जबकि PM10 316 था। खास बात यह है कि PM2.5 का मतलब 2.5 माइक्रोमीटर या उससे छोटे आकार के बारीक कण होते हैं, जबकि PM10 में 10 माइक्रोमीटर तक के बड़े कण शामिल होते हैं।

पहले की HT रिपोर्ट के अनुसार, स्काईमेट मेटियोरोलॉजी के वाइस प्रेसिडेंट महेश पालावत ने कहा कि हवा की स्थिति पॉल्यूटेंट्स के फैलाव के लिए ठीक नहीं थी, जिससे धीरे-धीरे जमाव हो रहा था। उन्होंने कहा, "रविवार को दिन में हवा तेज हुई - लगभग 10 किमी/घंटे तक पहुंची, जिससे AQI में सुधार हुआ। नहीं तो, हम ज्यादातर शांत हवाएं देख रहे थे।''