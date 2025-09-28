delhi aqi spiked 15 week high bad air amid heat and temperature rise know full details पसीने छुड़ाती गर्मी के बीच दिल्ली की हवा भी हुई खराब, AQI देख होने लगेगी टेंशन, Ncr Hindi News - Hindustan
पसीने छुड़ाती गर्मी के बीच दिल्ली की हवा भी हुई खराब, AQI देख होने लगेगी टेंशन

आने वाले हफ्तों में दिल्ली की हवा और खराब होने की आशंका है। शहर से मानसून की विदाई के साथ, जमीन से कई मीटर ऊपर चलने वाली हवाएं अब उत्तर-पश्चिम दिशा से बह सकती हैं। ये हवाएं अपने साथ पंजाब से जहरीले धुएं के गुबार लेकर आएंगी, जहां किसानों ने धान की पराली जलाना शुरू कर दिया है।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीSun, 28 Sep 2025 09:46 AM
दिल्ली में मॉनसून की विदाई के बाद उमस भरी गर्मी और अब खराब हवा ने परेशान कर दिया है। दिल्ली का AQI शनिवार को 15 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, हालांकि शाम को चली तेज हवाओं ने थोड़ा राहत दिलाई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के शाम के बुलेटिन के अनुसार, शनिवार को शाम 4 बजे दिल्ली का 24 घंटे का औसत AQI 169 (जिसे मध्यम श्रेणी में रखा जाता है) दर्ज किया गया। यह इस साल 13 जून के बाद शहर के प्रदूषण मीटरों पर सबसे अधिक रीडिंग दर्ज की गई थी। 13 जून को यह आंकड़ा 187 तक पहुंच गया था।

शनिवार रात 11 बजे तक AQI सुधरकर 155 हो गया। शुक्रवार और गुरुवार को भी 24 घंटे का औसत AQI 120 (मध्यम) था। जून की शुरुआत से ही, दिल्ली ने काफी हद तक साफ हवा का एक असामान्य दौर देखा है। इसका मुख्य कारण नियमित बारिश और तेज हवाओं के कारण प्रदूषकों का फैलाव रहा है। CPCB के आंकड़ों के अनुसार, इस साल के पहले छह महीनों में 2016 के बाद से सबसे साफ औसत AQI दर्ज किया गया है। CPCB ने 2016 से ही यह डेटा जमा करना शुरू किया था।

आने वाले हफ्तों में दिल्ली की हवा और खराब होने की आशंका है। शहर से मानसून की विदाई के साथ, जमीन से कई मीटर ऊपर चलने वाली हवाएं (जिन्हें ट्रांसपोर्ट विंड्स कहते हैं) अब उत्तर-पश्चिम दिशा से बह सकती हैं। ये हवाएं अपने साथ पंजाब से जहरीले धुएं के गुबार लेकर आएंगी, जहां किसानों ने धान की पराली जलाना शुरू कर दिया है। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि हवा की दिशा बदलने से पहले रोजमर्रा के प्रदूषण स्तर में उतार-चढ़ाव आना सामान्य बात है।

स्काईमेट (Skymet) के उपाध्यक्ष महेश पलावत ने बताया, “हवा की दिशा सूखी पछुआ हवाओं (westerlies) से बदलकर अधिक नमी वाली पूर्वी हवाओं (easterlies) की ओर हो गई थी। नतीजतन, हवा में मौजूद नमी ने धूल और धुएं को खींच लिया, जिससे प्रदूषण का स्तर बढ़ गया। हालांकि, शाम को हवाओं की गति बढ़ गई, जिससे AQI में थोड़ा सुधार आया।” पलावत ने यह भी कहा कि प्रदूषण में वृद्धि और हवा में नमी के कारण शनिवार दोपहर को भी धुंध छाई रही।

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की कार्यकारी निदेशक अनुमिता रॉयचौधरी ने कहा, “इस मौसम में इस तरह के उतार-चढ़ाव आना सामान्य है। मानसून के बाद और ठंडी हवाएं शुरू होने से पहले, हम मौसम संबंधी स्थितियों में बहुत बदलाव देखते हैं। ये मौसमी स्थितियां ही इस तरह के उतार-चढ़ाव का कारण बन सकती हैं और प्रदूषण के स्तर में अचानक तेजी ला सकती हैं।” दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (AQEWS) के पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले कुछ दिनों तक AQI मध्यम श्रेणी में बना रहेगा। इस बीच, शहर का अधिकतम तापमान शनिवार को 37.2°C दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.9°C अधिक था। न्यूनतम तापमान 25.7°C रहा, जो सामान्य से 1.8°C अधिक था।