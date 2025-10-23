Hindustan Hindi News
दिल्ली में राहत की बयार से AQI में थोड़ा सुधार; लेकिन पलूशन बरकरार, कैसे रहेंगे अगले 6 दिन?

संक्षेप: दिल्ली में गुरुवार को हवा की रफ्तार बढ़ने के चलते एक दिन पहले की तुलना में प्रदूषण के स्तर में हल्का सुधार तो हुआ है लेकिन अभी भी यह बेहद खराब श्रेणी में ही है। अगले 6 दिन कैसे रहेंगे जानें मौसम विभाग का ताजा पूर्वानुमान...

Thu, 23 Oct 2025 08:44 PMKrishna Bihari Singh पीटीआई, नई दिल्ली
दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में गुरुवार को राहत की बयार चली। इससे प्रदूषक तत्वों के बिखराव में मदद मिली और दिल्ली की एक्यूआई में थोड़ा सुधार देखा गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, दिल्ली में शाम 4 बजे दर्ज किया गया औसत एक्यूआई 305 अंकों पर रहा। भले ही लगातार चौथे दिन भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी रही लेकिन इस मामूली सुधार को भी बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।

12 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंची हवा की रफ्तार

दिल्ली की हवा अभी खराब श्रेणी में ही रहने की संभावना है। बुधवार की तुलना में गुरुवार को हवा की गति में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। अलग-अलग दिशाओं से आने वाली हवा की रफ्तार 12 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रही। इसके चलते प्रदूषक कणों का विसर्जन पहले की तुलना में तेज हुआ है।

एक्यूआई में 48 अंकों का सुधार

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, गुरुवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 305 के अंक पर रहा। एक दिन पहले बुधवार को दिल्ली में औसत एक्यूआई 353 के अंक दर्ज किया गया। यानी बीते 24 घंटे के दौरान एक्यूआई में 48 अंकों का सुधार हुआ है। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में पलूशन का स्तर गुरुवार को 413 एक्यूआई के साथ सबसे ज्यादा रहा। इसे गंभीर श्रेणी में माना जाता है।

मानकों से दोगुना ज्यादा हवा में प्रदूषण

दिल्ली की हवा में इस समय मानकों से दोगुना ज्यादा प्रदूषण मौजूद है। मानकों के मुताबिक हवा में पीएम 10 का स्तर 100 से कम और पीएम 2.5 का स्तर 60 से कम होने पर ही उसे स्वास्थ्यकारी माना जाता है। लेकिन, शाम को चार बजे दिल्ली-एनसीआर की हवा में पीएम 10 का औसत स्तर 225 और पीएम 2.5 का स्तर 128 पर मौजूद रहा। यानी दिल्ली की हवा में दोगुने से भी ज्यादा प्रदूषक कण मौजूद हैं।

स्मॉग से राहत, कैसे रहेंगे अगले 6 दिन?

वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली का अनुमान है कि अगले छह दिनों के दौरान दिल्ली का वायु गुणवत्ता का स्तर खराब या बेहद खराब श्रेणी में ही रहेगा। मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली में अगले छह दिन सुबह और शाम के वक्त धुंध देखी जा सकती है। राहत की बात यह कि इस हफ्ते यानी अगले छह दिन स्मॉग नहीं छाएगा। इस हफ्ते हवा की स्पीड 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास देखी जा सकती है।

(हिन्दुस्तान संवाददाता के इनपुट के साथ)

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
