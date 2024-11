LIVE Updates रिफ्रेश

Delhi AQI Today LIVE : दिल्ली-NCR में हवा पर हाहाकार, कई जगह AQI 1000 के पार; कहां कैसा हाल

Delhi AQI Today LIVE : राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह वायु गुणवत्ता और खराब हो गई और कई इलाकों में धुंध की मोटी चादर छाई हुई है। वायु गुणवत्ता का स्तर 'गंभीर प्लस' स्तर पर पहुंच गया है।

New Delhi: People visit India Gate amid the smog as the air quality remains in the 'Severe' category, at Kartavya Path in New Delhi.