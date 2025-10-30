दिल्ली पर स्मॉग का कहर, AQI गंभीर स्तर के करीब; 1 नवंबर से इन वाहनों की एंट्री बैन

संक्षेप: दिल्ली में स्मॉग के कारण हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी के करीब पहुंचती नजर आ रही है। दिल्ली में गुरुवार को AQI 375 अंक रिकॉर्ड किया गया।

दिल्ली में स्मॉग के कारण हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी के करीब पहुंचती नजर आ रही है। दिल्ली में गुरुवार को AQI 375 अंक रिकॉर्ड किया गया। इस बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पोस्टर जारी कर पहली नवंबर से दिल्ली में कुछ श्रेणी के कॉमर्शियल वाहनों की एंट्री बैन के बारे में जानकारी दी है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पोस्टर जारी कर बताया है कि दिल्ली में बीएस-1, 2 और 3 डीजल और पेट्रोल कॉमर्शियल वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली में हवा 'गंभीर' श्रेणी की तरफ बढ़ रही है। गुरुवार को AQI 375 अंक रिकॉर्ड किया गया। शहर में स्मॉग के कारण दृश्यता कम हो गई है। दिल्ली में पीएम 2.5 का स्तर 184.4 और पीएम 10 का स्तर 301.9 रिकॉर्ड किया गया।

दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार देखा गया। विवेक विहार में AQI 426, आनंद विहार में 415, अशोक विहार में 414, बवाना में 419 और सोनिया विहार में 406 अंक रिकॉर्ड किया गया। हवा की गुणवत्ता के इस स्तर को गंभीर श्रेणी में माना जाता है।

दिल्ली के 38 में से 37 निगरानी केंद्रों पर AQI 300 के पार रिकॉर्ड किया गया। सीपीसीबी के अनुसार, दिल्ली का औसत एक्यूआई 357 अंक रिकॉर्ड किया गया। यह एक दिन पहले 279 था। सुबह के समय पीले धुएं जैसी 'स्मॉग' की परत दिखी। स्मॉग कोहरे और पलूशन का मिश्रण होता है।

इस बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पोस्टर जारी कर पहली नवंबर से दिल्ली में बीएस-1, 2 और 3 डीजल और पेट्रोल कॉमर्शियल वाहनों की एंट्री पर रोक लगाने की जानकारी दी है। इसमें हल्के, मध्यम और भारी तीनों तरह के बीएस-1, 2 और 3 डीजल और पेट्रोल कॉमर्शियल वाहन शामिल हैं।