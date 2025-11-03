दिल्ली के AQI में 57 अंकों का सुधार, लेकिन 23 जगहों पर यह 300 पार; इस हफ्ते क्या आसार?

संक्षेप: दिल्ली के लोगों को सोमवार को पलूशन से थोड़ी राहत मिली। लेकिन दिल्ली के ज्यादातर इलाकों का सूचकांक लगातार 300 से ऊपर दर्ज किया गया। दिल्ली में इस हफ्ते कैसा रहेगा मौसम और पलूशन की कैसी रहेगी स्थिति...

दिल्ली में सोमवार को भी धुंध छाई रही जिससे एक्यूआई 'बेहद खराब' श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, दिल्ली में शाम 4 बजे औसत एक्यूआई 309 अंक रिकॉर्ड किया गया। इस बीच मौसम विभाग ने पलूशन के लगातार बने रहने का संकेत दिया है। दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली (AQEWS) ने मंगलवार को दिल्ली में हवा की गुणवत्ता के 'गंभीर' श्रेणी में जाने का अनुमान जताया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

57 अंकों का सुधार सोमवार को खासतौर पर दिन के समय अच्छी धूप निकली रही और दोपहर के समय हवा की गति भी कुछ समय के लिए दस किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रही। इसके चलते प्रदूषक कणों का विसर्जन थोड़ा तेज हुआ। इससे एक्यूआई में एक दिन पहले की तुलना में 57 अंकों का सुधार देखा गया। सीपीसीबी के मुताबिक, सोमवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 309 के अंक पर रहा। एक दिन पहले रविवार को यह 366 अंक था।

23 निगरानी केंद्रों पर AQI 300 पार दिल्ली के ज्यादातर निगरानी केन्द्रों का एक्यूआई 300 अंकों से ऊपर रहा। सीपीसीबी के समीर ऐप के अनुसार, दिल्ली के 23 निगरानी केंद्रों ने 300 से ऊपर की रीडिंग के साथ ‘बेहद खराब’ श्रेणी में हवा की गुणवत्ता रिकॉर्ड की। बुराड़ी में एक्यूआई 400 रहा। इसके बाद वजीरपुर में यह 390 अंक दर्ज किया गया। विवेक विहार एक्यूआई 386, नरेला में 380, जहांगीरपुरी में 373, अलीपुर में 368 और आनंद विहार में 362 अंक रिकॉर्ड किया गया।

मानकों से ढाई गुना ज्यादा प्रदूषण दिल्ली-एनसीआर की हवा में इस समय मानकों से ढाई गुने से भी ज्यादा प्रदूषक कण मौजूद हैं। दिल्ली-एनसीआर की हवा में सोमवार शाम चार बजे पीएम 10 कणों का स्तर 273 और पीएम 2.5 कणों का स्तर 153 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से ज्यादा रहा। हवा में पीएम 10 कणों का स्तर 100 और पीएम 2.5 कणों का स्तर 60 से कम होने पर ही उसे स्वास्थ्यकारी माना जाता है।यानी दिल्ली की हवा में प्रदूषक कणों का स्तर ढाई गुने से भी ज्यादा है।

कल गंभीर श्रेणी में जा सकता है एक्यूआई AQEWS के अनुसार, शाम के समय उत्तर-पश्चिम दिशा से हवा की गति 8 किमी प्रति घंटा से कम देखी गई। इससे प्रदूषकों का फैलाव कम हो गया है। AQEWS का अनुमान है कि मंगलवार को एक्यूआई गंभीर श्रेणी में पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने भी मंगलवार को सुबह के वक्त धुंध छाए रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने मंगलवार को सुबह के वक्त हवा की स्पीड 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे रहने का अनुमान जताया है।

दो दिन आंशिक बादल दिखेंगे मौसम विभाग की मानें तो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिल्ली में 4 और 5 नवंबर को आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। इसके बाद 6 से लेकर 9 नवंबर तक दिल्ली में सुबह और शाम के वक्त धुंध नजर आ सकती है। इस दौरान सुबह और शाम के वक्त दिल्ली में हवा की स्पीड 5 से लेकर 10 किलोमीटर प्रति घंटे देखी जा सकती है। यह संकेत पलूशन से राहत मिलने का इशारा नहीं करता है।

इस हफ्ते राहत के नहीं आसार वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के मुताबिक, अगले सप्ताह भर के बीच दिल्ली की हवा बेहद खराब से गंभीर श्रेणी में ही रहने की संभावना है। इस दौरान ज्यादातर समय हवा की गति दस किलोमीटर प्रति घंटे से कम रहेगी। जबकि, सुबह और शाम के समय हल्का कोहरा देखने को मिलेगा। तापमान में भी हल्की गिरावट आएगी। इन कारणों से दिल्ली की हवा में घुले-मिले प्रदूषक कणों के अभी साफ होने की संभावना नहीं है।