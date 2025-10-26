Hindustan Hindi News
दिल्ली में इस दिन होगी 'बारिश', साफ हो जाएगी हवा! क्या है रेखा गुप्ता सरकार का प्लान

संक्षेप: दिल्ली की खराब होती हवा को लेकर सरकार ने प्लान बना लिया है। अब महीने के आखिरी दिनों में शहर में आर्टीफीसियल बारिश करवाने की योजना पर काम हो रहा है।

Sun, 26 Oct 2025 09:50 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली
गिरते तापमान के साथ दिल्ली की हवा और खराब होती जा रही है। रविवार को दिल्ली का आनंद विहार इलाके की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित रही। यहां का AQI रविवार को 420 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब कैटेगरी में आता है। खराब होती हवा को लेकर सरकार ने प्लान बना लिया है। इस महीने के आखिरी के दिनों में दिल्ली सरकार शहर में आर्टीफिसियल बारिश की योजना बना चुकी है। बारिश के बाद प्रदूषण से लोगों को राहत मिलने की संभावना है।

इस मामले की जानकारी देते हुए मौसम विभाग ने बताया कि आने वाली 28, 29 और 30 अक्टूबर को दिल्ली में बादल छाए रहने की संभावना है। ऐसे में सब अनुकूल रहने पर 29 अक्टूबर को क्लाउड सीडिंग के माध्यम से दिल्ली में बारिश करवाई जा सकती है। इस मामले की जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि बीते गुरुवार को दिल्ली के बुराड़ी इलाके में आर्टिफिशियल बारिश का टेस्ट किया गया था। इसमें एक एयरक्राफ्ट में भारी मात्रा में सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड के कंपाउंड का छिड़काव किया गया।

बता दें कि क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट को आईआईटी कानपुर और आईआईटी दिल्ली ने मिलकर विकसित किया है। इस तकनीक का मकसद पलूशन को कम करने के लिए किया जा सकता है। दोनों आईआईटी की मदद से दिल्ली में अब 29 अक्टूबर को क्लाउड सीडिंग करवाकर बारिश करवाई जाएगी, जिससे लोगों को राहत मिलने की संभावना है।

जैसे-जैसे अक्टूबर महीना बीत रहा है दिल्ली का तापमान कम होता जा रहा है। शनिवार को दिल्ली का तापमान सबसे कम दर्ज किया गया। इस दिन दिल्ली का न्यूनतम तापमान 16.9 डिग्री दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे कम है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, 16.9 डिग्री तापमान सीजन के एवरेज तापमान से दो डिग्री कम है। मौसम विभाग ने बताया कि शनिवार को अधिकतम तापमान दिल्ली में 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।

