5 नवंबर के बाद पहली बार दिल्ली में AQI 300 से नीचे, दमघोंटू हवा से कब मिलेगी राहत

संक्षेप: Delhi AQI: दिल्ली में जहरीली हवा बरकरार है। तेज हवाओं के कारण प्रदूषण में थोड़ा कमी आई, लेकिन एक्यूआई अभी भी चिंता का कारण बना हुआ है। 5 नवंबर के बाद पहली बार AQI 300 से नीचे आया।

Delhi Pollution: दिल्ली की हवा में बीते दो दिनों में तेज हवाओं के चलते हल्का सुधार देखने को मिला है। सीपीसीबी के मुताबिक, रविवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 279 अंक रहा। इस स्तर की हवा को खराब श्रेणी में रखा जाता है। पांच नवंबर के बाद यह पहली बार है जब वायु गुणवत्ता का स्तर 300 से नीचे आया है। एक दिन पहले शनिवार को यह सूचकांक 305 अंक पर रहा था।

हवा में पीएम 10 का स्तर 223 दिल्ली की हवा में अभी भी मानकों से दोगुना प्रदूषण मौजूद है। सीपीसीबी के मुताबिक शाम के तीन बजे दिल्ली-एनसीआर की हवा में पीएम 10 का स्तर 223 और पीएम 2.5 का स्तर 118 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर रहा। मानकों के मुताबिक हवा में पीएम 10 का स्तर 100 से और पीएम 2.5 का स्तर 60 से कम होने पर ही उसे स्वास्थ्यकारी माना जाता है।

प्रदूषित रहा पूरा नवंबर राजधानी दिल्ली के लोगों ने पूरे नवंबर महीने में प्रदूषित हवा में सांस ली। इस दौरान एक दिन भी ऐसा नहीं रहा जब वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 के नीचे आया हो। सीपीसीबी के आंकड़े बताते हैं कि इस बार नवंबर के तीस दिनों में से तीन दिन ऐसे रहे हैं जब वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में रही। इन तीन दिनों में सूचकांक 400 के पार यानी गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। वहीं, 24 दिन दिल्ली की हवा अति खराब श्रेणी में रही। खासतौर पर सुबह और रात के समय लोगों को ज्यादा प्रदूषण का सामना करना पड़ा। दिल्ली में नवंबर, दिसंबर और जनवरी का महीना सबसे ज्यादा प्रदूषित रहता है।