155 अंकों के सुधार के साथ 218 पर पहुंचा AQI, दिल्ली में कैसा रहेगा कल का मौसम; IMD ने बताया
संक्षेप: दिल्ली में शुक्रवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में सुधार हुआ। यह पिछले दिन के 373 से 155 अंक घटकर 218 पर आ गया। विशेषज्ञों ने इस बदलाव के पीछे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बारिश और हवा की गति में बढ़ोतरी को प्रमुख कारण बताया है।
दिल्ली में शुक्रवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में सुधार हुआ। यह पिछले दिन के 373 से 155 अंक घटकर 218 पर आ गया। विशेषज्ञों ने इस बदलाव के पीछे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बारिश और हवा की गति में बढ़ोतरी को प्रमुख कारण बताया है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, शुक्रवार शाम 4 बजे समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 218 दर्ज किया गया, जो गुरुवार के 373 से कम है। गुरुवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया था।
सीपीसीबी द्वारा विकसित समीर ऐप के आंकड़ों से पता चला है कि समग्र एक्यूआई में सुधार हुआ है। लेकिन,वजीरपुर स्टेशन ने अभी भी 307 की रीडिंग के साथ एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी दर्ज की है। गुरुवार को शहर के 38 निगरानी स्टेशनों में से 37 ने 300 से ऊपर की रीडिंग के साथ बहुत खराब वायु गुणवत्ता दर्ज की थी।
स्काईमेट वेदर के उपाध्यक्ष (मौसम विज्ञान एवं जलवायु परिवर्तन) महेश पलावत ने बताया कि वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में सुधार के लिए मौसम की स्थिति और हवा दोनों ही महत्वपूर्ण थे। बाहरी दिल्ली और आसपास के इलाकों, जैसे फरीदाबाद और नोएडा में हुई हल्की बारिश ने प्रदूषकों को कम करने और हवा को साफ करने में मदद की।
पलावत ने कहा कि हवा ने भी प्रदूषण कम करने में योगदान दिया। कल दिल्ली में हवा शांत थी, लेकिन आज इसकी गति बढ़कर लगभग 7-8 किमी/घंटा हो गई। यह भी एक्यूआई में सुधार का एक कारण हो सकता है।
दिवाली के बाद से वायु गुणवत्ता में गिरावट का सामना कर रही दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 373 के साथ बेहद खराब दर्ज किया गया। यह पिछले तीन सालों में सबसे ज्यादा है। हालांकि, दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (AQI) का अनुमान है कि शनिवार से 3 नवंबर तक शहर की वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में ही रहने की संभावना है।
सीपीसीबी के अनुसार, 0 से 50 के बीच का वायु गुणवत्ता सूचकांक अच्छा, 51-100 के बीच संतोषजनक, 101-200 के बीच मध्यम, 201-300 के बीच खराब, 301-400 के बीच बहुत खराब और 401-500 के बीच गंभीर माना जाता है।
दिल्ली में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, औसत से चार डिग्री कम है। वहीं, न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से लगभग 5.5 डिग्री अधिक है। मौसम विभाग ने शनिवार को हल्का कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्रमशः 19 और 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है।