Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi AQI Drop Data Gaps and Loopholes Mask True Pollution Levels
दिल्ली की हवा हो रही जहरीली, लेकिन AQI के आंकड़ों का चल रहा अजब खेल; समझें पूरी बात

दिल्ली की हवा हो रही जहरीली, लेकिन AQI के आंकड़ों का चल रहा अजब खेल; समझें पूरी बात

संक्षेप: दिल्ली का AQI 366 से गिरकर 309 हो गया, लेकिन यह सुधार हवा की सफाई नहीं बल्कि डेटा एल्गोरिदम की चालाकी और मॉनिटरिंग स्टेशनों से प्रदूषित घंटों में डेटा गायब होने का नतीजा है, जिसने स्वास्थ्य जोखिम की गलत तस्वीर दिखाई है।

Wed, 5 Nov 2025 10:05 AMAnubhav Shakya नई दिल्ली, हिंदुस्तान टाइम्स
share Share
Follow Us on

दिल्ली की जहरीली हवा में हर साल नवंबर आते ही सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इस बार 2 नवंबर को AQI 366 पर था, जो अगले दिन अचानक 309 पर गिर गया। लेकिन ये राहत की खबर नहीं है। हिंदुस्तान टाइम्स की गहन पड़ताल से पता चला कि ये गिरावट असल में हवा की सफाई नहीं, बल्कि डेटा के छेद और एल्गोरिदम की चालाकी का नतीजा है। शहर के सबसे प्रदूषित हफ्ते में मॉनिटरिंग स्टेशनों से गायब आंकड़े, संदिग्ध पैटर्न और नियमों की ढील ने AQI को ठीक बना दिया, जबकि जमीन पर धुआं ही धुआं था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कैसे होता है AQI का आंकलन?

दिल्ली के 39 मॉनिटरिंग स्टेशनों से 6 प्रदूषकों (PM2.5, PM10 समेत) का 24 घंटे का औसत निकाला जाता है। हर स्टेशन पर सबसे खराब प्रदूषक का सब-इंडेक्स ही AQI बनता है, फिर सभी का एवरेज शहर का आधिकारिक AQI। लेकिन यहां तीन बड़ी रियायतें हैं जो खेल बिगाड़ सकती हैं-

  • सभी 39 स्टेशन जरूरी नहीं: बस 37-38 से भी काम चल जाता है।
  • पूरे 24 घंटे डेटा नहीं तो?: 16 घंटे काफी हैं।
  • सभी प्रदूषक चेक करने की जरूरत नहीं: सिर्फ 3 में से एक PM2.5 या PM10 हो, तो भी AQI मापा जा सकता है।

हालांकि ये ढील स्टेशन खराब होने पर मदद करती है, लेकिन प्रदूषण पीक पर डेटा गायब हो तो AQI को कम दिखाने का हथियार बन जाती है।

aqi

चार्ट 1: PM2.5 का राज छिना, PM10 और NO2 ने ली जगह

28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक दोपहर 4 बजे के AQI में PM2.5 प्रमुख होना चाहिए था। लेकिन 32-36 स्टेशनों पर ही PM2.5 हावी रहा। बाकी पर PM10 और 3 नवंबर को लोधी रोड (IITM) पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO2) प्रमुख हो गया।

चार्ट 2: डेटा गायब, समय चुनिंदा

PM2.5 स्टेशनों पर 16-23 घंटे डेटा ज्यादा, पूरे 24 घंटे कम। 28-29 अक्टूबर को 8% स्टेशनों में 24 घंटे से कम डेटा था, जो 3 नवंबर को 19% हो गया। सबसे ज्यादा डेटा दोपहर 12 से 3 बजे गायब रहा, जो दिन का सबसे साफ समय है। सुबह 7-11 बजे और रात 2 बजे भी डेटा कम हुआ, जो प्रदूषित घंटे हैं।

चार्ट 3: स्टेशन कम हुए

3 नवंबर तक के हफ्ते में औसतन 36-38 स्टेशन ही इस्तेमाल हुए। सिर्फ 1 नवंबर को पूरे 39 स्टेशन शामिल किए गए।

चार्ट 4: तीन स्टेशनों पर अचानक सुधार

2 से 3 नवंबर के बीच AQI में सबसे बड़ी गिरावट तीन स्टेशनों पर हुई:

लोधी रोड (IITM): 319 से 164।

श्री अरविंदो मार्ग (DPCC): 294 से 157।

ITO (CPCB): 280 से 155।

इन तीनों पर प्रमुख प्रदूषक बदला। ITO और अरविंदो मार्ग पर PM2.5 से PM10, लोधी रोड पर PM2.5 से NO2। ITO पर सुबह 4-5 बजे डेटा रुका, जब इंडेक्स 50 से नीचे था। दोपहर 12 बजे शुरू हुआ तो 350 पार पहुंच गया।

हर घंटे 1-2 स्टेशन PM2.5 डेटा मिस करते हैं। ITO जैसे प्रदूषित इलाकों में यह शहर के औसत को नीचे खींचता है। स्टेशनों पर अचानक उतार-चढ़ाव कैलिब्रेशन या बाहरी हस्तक्षेप का संकेत देते हैं। पर्यावरण समूहों ने कुछ स्टेशनों के पास पानी छिड़काव की शिकायत की है। नतीजतन, AQI स्वास्थ्य जोखिम की सही तस्वीर नहीं दिखा पा रहा।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।