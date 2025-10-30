AQI 279 या है 350: दिल्ली में दमघोंटू हवा के बीच आंकड़ों का ये खेल कैसा है?

संक्षेप: विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा मौसम की स्थितियों के कारण हो सकता है,जो प्रदूषकों को निचली ऊंचाई पर फंसा लेती हैं और साथ ही माप में कुछ अनियमितताएं भी हो सकती हैं। विशेषज्ञों ने बताया कि यह स्पष्ट विरोधाभास स्थिर वायुमंडलीय स्थितियों (stagnant atmospheric conditions) के कारण उत्पन्न हो सकता है।

देश की राजधानी दिल्ली इस समय खुलकर सांस नहीं ले पा रही है। हर सांस पर जहरीली जानलेवा हवा भारी पड़ रही है। दिल्ली के ऊपर सफेद पलूशन की चादर हर वक्त डेरा डाले हुए है। ऐसे में AQI के आंकड़े भी भ्रमित कर रहे हैं। देखने पर आंकड़ा 350 के पार का लगता है,लेकिन सरकारी डेटा के अनुसार ये कहीं 279 पर जाकर रुकता है। बुधवार शाम 4 बजे राजधानी का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 279 रहा, जो खराब" (poor) श्रेणी में आता है। यह मंगलवार के 294 और उससे एक दिन पहले के 301 के आंकड़े से कम था।

एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा मौसम की स्थितियों के कारण हो सकता है,जो प्रदूषकों को निचली ऊंचाई पर फंसा लेती हैं और साथ ही माप में कुछ अनियमितताएं भी हो सकती हैं। विशेषज्ञों ने बताया कि यह स्पष्ट विरोधाभास स्थिर वायुमंडलीय स्थितियों (stagnant atmospheric conditions) के कारण उत्पन्न हो सकता है,जो उत्सर्जन (pollutant dispersion) के स्तर की परवाह किए बिना प्रदूषकों को फैलने से रोकती हैं। जैसे-जैसे मौसमी तापमान गिरता है,तापमान व्युत्क्रमण (Temperature inversion) एक ऐसी घटना जिसमें गर्म हवा ठंडी,प्रदूषित हवा को सतह के पास फंसा लेती है, वो बढ़ गई है। इससे हवा में मौजूद धूल कणों के कारण धुंध छा गई है।

आईआईटी दिल्ली (IIT Delhi) के सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक साइंसेज के असिस्टेंट प्रोफेसर शाहजाद गनी ने कहा,"इनवर्जन इफेक्ट ही वह कारण है जिससे सालों भर प्रदूषण मौजूद रहने के बावजूद भी धुंध दिखाई देती है।" उन्होंने आगे समझाया,"ठोस और तरल एरोसोल कण वायुमंडल में निलंबित हो जाते हैं और प्रकाश को बिखेरते हैं, जिससे दृश्यता कम हो जाती है।" एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम (EWS) के अनुसार हवा की गति भी कम हो गई जो शाम और रात के घंटों के दौरान 5 किलोमीटर प्रति घंटा से नीचे गिर गई। सिस्टम ने बुधवार को वेंटिलेशन इंडेक्स केवल 2,200 वर्ग मीटर प्रति सेकंड बताया। यह उस 6,000 की सीमा से काफी कम है जिसे प्रदूषकों के पर्याप्त फैलाव (dispersion) के लिए जरूरी माना जाता है।

स्काइमेट वेदर (Skymet Weather) के उपाध्यक्ष महेश पालावत ने कहा,"पिछले दो दिनों में हवा की गति और कम हो गई है,जिससे स्वाभाविक रूप से प्रदूषण का जमाव अधिक होता है।" उन्होंने बताया,"सुबह के समय जब वायुमंडल में अधिक धूप प्रवेश करती है,तो धुंध कुछ हद तक छंट जाती है,लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है,शाम को धुंध फिर से जमा होने लगती है।"

मिक्सिंग डेप्थ (Mixing depth) यह वायुमंडल की वह ऊंचाई है जहां प्रदूषक फैल सकते हैं। बुधवार को केवल 1,500 मीटर मापी गई और गुरुवार को इसके और गिरकर 1,350 मीटर होने का अनुमान है। इससे जमीन के पास धूल कणों का जमाव और बढ़ जाएगा। धुंध को प्रभावित करने वाली एक और संभावित घटना तापमान में गिरावट है। बुधवार को न्यूनतम तापमान पिछले दिन के 20 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 18.2 डिग्री हो गया, जबकि अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री से बढ़कर 29 डिग्री हो गया। तापमान में यह बड़ा दैनिक अंतर अक्टूबर के अंत में सामान्य है,लेकिन यह तापमान व्युत्क्रमण (temperature inversion) की स्थिति को और बिगाड़ता है।

आंकड़ों का ये खेल क्यों? पर्यावरण थिंक टैंक एन्वायरोकेटालिस्ट्स (Envirocatalysts) के संस्थापक सुनील दहिया ने कहा,"न्यूनतम तापमान में यह और गिरावट धुंध की परत को बनाने में मदद करती है,क्योंकि प्रदूषण का उच्च स्तर वायुमंडल के निचले हिस्से के करीब बस जाता है।"हालांकि, कुछ विशेषज्ञों ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि क्या हाल ही में हवा की गुणवत्ता में आया सुधार वास्तविक स्थितियों को दर्शाता है या फिर यह माप में कुछ अनियमितताओं (measurement anomalies) के कारण है। दहिया ने स्वीकार किया,"इस संबंध में कुछ हद तक कमी या यहां तक कि थोड़ी पारदर्शिता की कमी हो सकती है। अगर ऐसा लगातार रहा है,तो एक संभावना है कि जो डेटा हम देख रहे हैं वह फिलहाल शहर में प्रदूषण के स्तर को नहीं दर्शाता।"

दहिया ने हाल की उन घटनाओं का ज़िक्र किया जहां अधिकारियों को मौसम स्टेशनों के करीब धुंध (mist) और पानी के फुहारों (water sprayers) का इस्तेमाल करते हुए देखा गया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के पूर्व सचिव माधवन नायर राजीवन ने कहा कि माप में विसंगतियां और स्थानीय मौसम की गतिशीलता कभी-कभी वायु गुणवत्ता के प्रदर्शन को विकृत कर सकती है। उन्होंने कहा, "जो AQI रुझान हम देख रहे हैं और जो प्रदूषण में वृद्धि हम नोट कर रहे हैं,वे सैद्धांतिक रूप से एक-दूसरे से मेल नहीं खा सकते हैं," लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी प्रणालीगत माप की समस्या की पुष्टि करने के लिए अधिक व्यापक डेटा की आवश्यकता होगी। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम ने पूर्वानुमान लगाया है कि शुक्रवार तक वायु गुणवत्ता खराब (poor) श्रेणी में बनी रहेगी,जिसके बाद शनिवार को यह बहुत खराब (very poor) श्रेणी में बिगड़ जाएगी। अगले छह दिनों का दृष्टिकोण (outlook) यह बताता है कि सर्दियों से पहले वायुमंडल में स्थिरता (atmospheric stagnation) बढ़ने के कारण प्रदूषण की स्थिति खराब से बहुत खराब बनी रहेगी।