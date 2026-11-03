Delhi AQI : दिल्ली की फिजा में घुला 'जहर'; हवा-पानी सब खराब; एक्यूआई भी 400 के पार

Delhi AQI Today : दिल्ली में हवा से लेकर पानी तक सब जगह प्रदूषण ही प्रदूषण है। ऐसे में अब हवा में सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है। कई इलाकों में आज एक्यूआई 400 को पार कर गया। सीएक्यूएम हालात को देखते हुए ग्रैप-2 की पाबंदियां लागू कर दी हैं।

दिवाली से पहले ही दिल्ली की फिजा एक बार फिर जहरीली होने लगी है। हवा से लेकर पानी तक सब जगह प्रदूषण ही प्रदूषण दिख रहा है। वहीं अब वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) भी 400 का लेवल पार कर 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गया है। हालात को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने सोमवार को दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ने पर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के दूसरे चरण (ग्रैप-2) की पाबंदियां लागू कर दी हैं।

सीपीसीबी की वेबसाइट से मंगलवार सुबह 8:30 पर दर्शाए गए आंकड़ों को नजर डालें तो रोहिणी, पंजाबी बाग, नरेला, बवाना समेत कई इलाकों में एक्यूआई लेवल 400 के पार पहुंच गया है। जहांगीरपुरी में यह सर्वाधिक रहा। वहीं 20 से ज्यादा इलाकों में एक्यूआई 300 से 400 के बीच में बना हुआ है। जहांगीरपुरी में AQI 451, रोहिणी 431, पंजाबी बाग 424, अलीपुर 415, विवेक विहार 411, बवाना 409, डीटीयू 409 और नरेला 408 रिकॉर्ड किया गया है।

वहीं यमुना नदीं में भी प्रदूषण बढ़ने लगा है। कालिंदी कुंज में यमुना में फिर से जहरीले झाग तैरते दिखे। आगामी छठ पर्व को देखते हुए इससे निपटने की तैयारी शुरू कर दी गई है। झागों को खत्म करने के लिए यमुना में केमिकल छिड़का जा रहा है।

ग्रैप के दूसरे चरण की पाबंदियां लागू दिल्ली में सोमवार को औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 324 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में है। इससे पहले एक नवंबर को यह 261 और 31 अक्टूबर को 117 था। हवा की गुणवत्ता प्रतिकूल मौसम के कारण तेजी से बिगड़ी है। आने वाले दिनों में भी प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में रहने का अनुमान है। ग्रैप-2 में पहले चरण के उपाय भी लागू रहेंगे।

बस, मेट्रो का प्रयोग करें सीएक्यूएम ने लोगों से निजी वाहनों के बजाय बस और मेट्रो का इस्तेमाल करने की अपील की है। वर्क फ्रॉम होम के विकल्प पर भी जोर देने को कहा गया है। वहीं, मेट्रो ने प्रदूषण बढ़ने के कारण सोमवार को 20 अतिरिक्त फेरे बढ़ाने की घोषणा की है।

पानी का छिड़काव बढ़ेगा प्रमुख सड़कों पर मशीनों से सफाई और पानी का छिड़काव किया जाएगा। प्रदूषण हॉटस्पॉट और निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के उपाय तेज होंगे। आरडब्ल्यूए को सफाई पर ध्यान देना होगा। खुले में लकड़ी और कचरा जलाने से बचने को कहा गया है।

सीपीसीबी के अनुसार शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बेहद खराब' और 401 से 500 को 'गंभीर' श्रेणी में माना जाता है।