पलूशन से थोड़ी राहत पर तीसरे दिन भी दिल्ली का बुरा हाल, 11 जगहों पर AQI 450 पार

दिल्ली में पलूशन का साथ पाकर कोहरे ने स्मॉग का रूप ले लिया है। आलम है कि हवा के रुख में तेजी के बाद भी तीसरे दिन लगातार दिल्ली में एक्यूआई गंभीर श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Dec 15, 2025 06:26 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, संजय कुशवाहा, नई दिल्ली
दिल्ली में सोमवार को हवा की रफ्तार बढ़ने से शाम को पलूशन में मामूली कमी देखी गई लेकिन लगातार तीसरे दिन राष्ट्रीय राजधानी में गैस चैंबर जैसी स्थिति बनी रही। सोमवार शाम को दिल्ली में औसत एक्यूआई 427 अंक रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के 11 जगहों पर AQI 450 से ऊपर दर्ज किया गया। एक्यूआई की इस श्रेणी को सीवियर प्लस यानी गंभीरतम श्रेणी में रखा जाता है। इस बीच मौसम विभाग ने मंगलवार को हवा के रुख में तेजी का अनुमान जताया है।

दिल्ली में दिन को धूप निकली साथ में 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड से हवा चली। इसकी वजह से प्रदूषण के स्तर में कुछ अंकों का सुधार देखा गया। फिर भी दिल्ली के आनंद विहार में एक्यूआई 467, अशोक विहार में 472, डीटीयू में 461, जहांगीरपुरी में 476, मुंडका में 455, नेहरू नगर में 457, पटपड़गंज में 452, पंजाबी बाग में 470, सीरी फोर्ट में 466, विवेक विहार में 469, वजीरपुर में 482 अंक रिकॉर्ड किया गया।

सीपीसीबी के मुताबिक, सोमवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 427 अंक रिकॉर्ड किया गया। इस स्तर की हवा को गंभीर श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले रविवार को दिल्ली में एक्यूआई 461 अंक रिकॉर्ड किया गया था। बीते 24 घंटे के भीतर एक्यूआई में 34 अंकों का सुधार हुआ है। मौसम विभाग ने कल हवा की स्पीड में तेजी आने की संभावना जताई है। अब देखने वाली बात होगी कि पलूशन में कमी आती है या नहीं…

CPCB के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर की हवा में सोमवार दिन में तीन बजे पीएम 10 का औसत स्तर 388.7 जबकि पीएम 2.5 का औसत स्तर 261 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रिकॉर्ड किया गया। हवा में पीएम 10 का स्तर 100 से और पीएम 2.5 का स्तर 60 से कम होने पर स्वास्थ्यकारी होता है। इस तरह दिल्ली-एनसीआर की हवा में प्रदूषक कणों का स्तर अभी मानकों से लगभग चार गुना ज्यादा बना हुआ है।

