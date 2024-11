LIVE Updates रिफ्रेश

Delhi AQI Today LIVE: दिल्ली में लगी हवा वाली इमरजेंसी, स्कूल-कॉलेज बंद; सांसों का संकट टालने को केंद्र ने संभाला मोर्चा

Delhi AQI Today LIVE : सांसों पर आए संकट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-4 सख्ती से लागू करने के आदेश देते हुए सभी स्कूल बंद करने के आदेश दिए हैं। वहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने वायु प्रदूषण के संबंध में सोमवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एडवाइजरी जारी की है।

New Delhi : Commuters seen amid smoggy and polluted weather at Connaught Place in New Delhi.