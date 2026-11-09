दिल्ली का AQI 370 लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म पर 1,000 क्यों? रीडिंग में अंतर की वजह

दिल्ली में इस साल दिवाली के अगले दिन पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक प्रदूषण दर्ज किया गया। कुछ निजी निगरानी प्लेटफॉर्मों ने काफी ज्यादा रीडिंग भी दर्ज की। इस रिपोर्ट में रीडिंग में बड़े अंतर की वजह?

दिल्ली में इस साल दिवाली के अगले दिन 376 AQI के साथ पिछले 5 साल में सबसे अधिक पलूशन दर्ज किया गया। दिवाली के अगले दिन सोमवार सुबह 10 बजे एक्यूआई 371 दर्ज किया गया जो 2021 के बाद दीपावली के अगले दिन के पलूशन का सबसे अधिक स्तर है। साल 2021 में दिवाली के दिन AQI 382 अंक दर्ज किया गया था। कई निगरानी केंद्रों पर AQI 400 से ऊपर दर्ज किया गया जिसे गंभीर श्रेणी में माना जाता है। कुछ निजी निगरानी प्लेटफॉर्मों ने काफी ज्यादा रीडिंग भी दर्ज की। रीडिंग में बड़े अंतर की वजह भी है।

कई जगह 1,000 तक पहुंचा PM2.5 का स्तर हिन्दुस्तान टाइम्स के मुताबिक, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि दिवाली की रात दिल्ली के कुछ वायु निगरानी केंद्रों पर PM2.5 का स्तर 1,000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के करीब पहुंच गया। हालांकि इस साल दिल्ली के किसी भी स्टेशन पर PM2.5 की रीडिंग 1,000 के पार नहीं गई।

इन जगहों पर 1,000 रिडिंग हिन्दुस्तान टाइम्स के मुताबिक, सबसे अधिक रीडिंग सिरी फोर्ट और ITO स्टेशनों पर दर्ज की गई जो 1,000.0 रही। ये आंकड़े सुबह तब आए जब कुछ देर बंद रहने के बाद ये स्टेशन फिर से चालू हुए।

एक वजह यह भी, आतिशबाजी के दौरान कई स्टेशन ऑफलाइन पीटीआई के मुताबिक, दिल्ली में पिछले 5 वर्षों की सबसे प्रदूषित दिवाली दर्ज हुई लेकिन सरकारी आंकड़ों में ज्यादा गंभीरता नहीं दिखी। बताया जाता है कि रविवार रात को जब सबसे ज्यादा पटाखे जलाए जा रहे थे तब दिल्ली में कई मॉनिटरिंग स्टेशन ऑफलाइन हो गए थे। हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, नेहरू नगर और पूसा (IITM) समेत 7 स्टेशन ऐसे हैं जहां रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच PM2.5 का कोई आंकड़ा नहीं मिला।

हटाए गए इन केंद्रों के आंकड़े पीटीआई के अनुसार, पटाखे जलाए जाने के पीक ऑवर के दौरान रविवार रात में वायु गुणवत्ता की निगरानी करने वाले कई केंद्रों ने काम करना बंद कर दिया। हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, चूंकि इन स्टेशनों पर 16 घंटे की रीडिंग नहीं मिल पाई जो औसत AQI निकालने के लिए जरूरी है। इस कारण इन्हें शहर के औसत से हटा दिया गया। ऐसे में AQI को ट्रैक करने की प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े हुए है।

बंद होते गए मॉनटरिंग स्टेशन पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, दिवाली की रात जैसे-जैसे आगे बढ़ी आंकड़े उपलब्ध नहीं कराने वाले केंद्रों की संख्या में तेज बढ़ोतरी हुई और सोमवार तड़के यह अपने चरम पर पहुंच गई। रविवार को शाम 7 बजे केवल एक निगरानी केंद्र का आंकड़ा उपलब्ध नहीं था लेकिन रात 10 बजे तक ऐसे केंद्रों की संख्या बढ़कर 7 हो गई और रात 11 बजे तक 23 हो गई। आधी रात तक 29 केंद्र आंकड़े नहीं दे रहे थे। सोमवार तड़के एक बजे यह संख्या बढ़कर 36 हो गई। रात दो बजे भी स्थिति गंभीर बनी रही और 35 केंद्रों के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। तड़के 3 बजे 30 केंद्र, सुबह चार बजे 20, 5 बजे 19 और 6 बजे 16 केंद्र आंकड़े नहीं दे रहे थे।

निजी एजेंसियों के आंकड़ों ने पेश की भयावह तस्वीर वहीं पीटीआई के मुताबिक, निजी एजेंसियों द्वारा जारी AQI रीडिंग ने सरकारी आंकड़ों की तुलना में ज्यादा भयावह तस्वीर पेश की। दिल्ली-NCR के ज्यादातर हिस्सों में वायु प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक पाया गया। आंकड़ों पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों ने बताया कि रात के समय खासतौर पर जब प्रदूषण का स्तर चरम पर था तब मुख्य मॉनिटरिंग स्टेशनों ने डेटा देना बंद कर दिया था।

निजी एजेंसियों के डराने वाले आंकड़े स्विट्जरलैंड के वायु गुणवत्ता निगरानी मंच AQ एयर ने सुबह आठ बजकर 30 मिनट पर अमेरिकी पैमाने के अनुसार एक्यूआई 245 दर्ज किया। यह 'बेहद अस्वस्थ' श्रेणी में आता है। वहीं 'एक्यूआई डॉट इन' ने सोमवार सुबह दिल्ली का एक्यूआई 637 अंक दर्ज किया। 'एक्यूआई डॉट इन' ने यह भी बताया कि दिवाली के बाद दिल्ली का एक्यूआई बढ़कर 2,283 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था।

विशेषज्ञ ने जताई चिंता विशेषज्ञों ने सरकारी और निजी मॉनिटरिंग एजेंसियों के आंकड़ों में भारी अंतर की ओर भी इशारा किया। 'सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट' (CSE) की कार्यकारी निदेशक अनुमिता रॉयचौधरी ने कहा कि मॉनिटरिंग नेटवर्क का रियल टाइम डेटा नहीं दे पाना समझ से परे है। रियल-टाइम डेटा के आधार पर ही सटीक सलाह जारी की जानी चाहिए और इमरजेंसी कदम उठाए जाने चाहिए।

AQI.in के आंकड़े ने डराया 'द इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार को सुबह सरकार के CPCB ने दिल्ली का बीते 24 घंटे का औसत एक्यूआई 370 बताया तो दूसरी ओर प्राइवेट मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म AQI.in ने अमेरिकी मानकों के तहत 1,000 के करीब 955 अंक और भारतीय मानकों के तहत 787 अंक की रीडिंग बताई।

पैमाने में अंतर के कारण भी रिडिंग में अंतर 'द इंडियन एक्सप्रेस' के मुताबिक, दोनों ही रीडिंग में अंतर की एक वजह यह कि अपने देश के आधिकारिक AQI में पैमाना 500 पर खत्म हो जाता है। वहीं अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म प्रदूषकों की मात्रा के लिए अलग-अलग सीमाएं तय करते हैं। इनमें रीडिंग 500 से ऊपर भी जा सकती है।

विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर अलग-अलग AQI की वजह मतलब यह है कि पलूशन के एक ही आंकड़े के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर अलग-अलग AQI मान निकल सकते हैं। इसकी वजह यह यदि देश में सीपीसीबी की आधिकारिक रीडिंग यदि 500 दर्ज की जाती है तो जरूरी नहीं कि पलूशन उतने पर ही रुक गया हो। पलूशन की मात्रा बढ़ती रह सकती है और बाकी के प्लेटफॉर्मों में आगे की रिडिंग भी दर्ज हो सकती है। हालांकि आधिकारिक एक्यूआई 500 ही रहेगा यानी रिडिंग में कोई बदलाव नहीं दिखेगा।

ये वजहें जिम्मेदार इस तरह आंकड़ों में इस अंतर निगरानी नेटवर्क के साथ ही आंकड़ों की उपलब्धता पर भी निर्भर करते हैं। इतना ही नहीं सरकारी और निजी एजेंसियों के मापदंडों, पैमानों एवं औसत निकालने के तरीकों में भी अंतर होता है। इस तरह रीडिंग में बड़े अंतर की वजह साफ हो जाती है।

क्या बोले दिल्ली सरकार के मंत्री? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पटाखे जलाए जाने के चरम समय के दौरान रविवार रात में वायु गुणवत्ता की निगरानी करने वाले कई केंद्रों के ऑफलाइन होने से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि वह इस पर कार्रवाई करवाएंगे। उन्होंने उन AQI निगरानी स्टेशनों का विवरण भी मांगा जो काम नहीं कर रहे हैं। वहीं विपक्षी आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार पर आंकड़ों में धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि सरकार पलूशन के स्तर को कम दिखाने के लिए AQI के आंकड़ों में हेरफेर कर रही है।