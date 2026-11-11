दिल्ली में AQI 300 पार, पलूशन की मार से बचाने खातिर कराई जाएगी 'कृत्रिम बारिश'- मगर कब?
Cloud Seeding in Delhi: ऐसे में आम जनता को राहत दिलाने के लिए 'कृत्रिम बारिश' की योजना बनाई जा रही है। तकनीकि भाषा में कहें तो शहर के ऊपर 'क्लाउड सीडिंग' के जरिए बारिश कराई जाएगी, ताकि हवा में मौजूद स्मॉग की मोटी चादर को हटाने में मदद मिल सके। मगर यह कृत्रिम बारिश कब कराने की प्लानिंग बन रही है?
Cloud Seeding in Delhi: दिल्ली के फेफड़े धूल-धुएं से चोक हुए जा रहे हैं। दिवाली के बाद से AQI का स्तर खतरनाक बना हुआ है। आज 11 नवंबर को AQI का स्तर 308 यानी बहुत खराब कैटेगरी में दर्ज किया गया है। ऐसे में आम जनता को राहत दिलाने के लिए 'कृत्रिम बारिश' की योजना बनाई जा रही है। तकनीकि भाषा में कहें तो शहर के ऊपर 'क्लाउड सीडिंग' के जरिए बारिश कराई जाएगी, ताकि हवा में मौजूद स्मॉग की मोटी चादर को हटाने में मदद मिल सके। मगर यह कृत्रिम बारिश कब कराने की प्लानिंग बन रही है? जानिए कैसे कराई जाती है कृत्रिम बारिश, क्या दिल्ली में इस तरह के प्रयोग पहले भी हुए हैं।
11 नवंबर को बारिश कराए जाने की संभावना
दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराए जाने की बात एनडीटीवी की रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट में IIT कानपुर के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि IIT कानपुर में क्लाउड सीडिंग कराने में इस्तेमाल होने वाली मशीनों वाला एक एयरक्राफ्ट तैयार है। इसे दिल्ली पहुंचने में करीब एक घंटा लगेगा। अगर दिल्ली में आज बादल दिखे, तो कृत्रिम बारिश कराई जाने की संभावना है। बादलों की ऊंचाई, हवा में मौजूद नमी के आधार पर इस प्लेन को एक्टिव किया जाएगा। अगर मौसम अनुकूल रहा, तो बारिश देखने को मिल सकती है।
आखिर क्लाउड सीडिंग से कैसे कराई जाती है बारिश
क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश कराने के लिए एयरक्राफ्ट की मदद ली जाती है। इस एयरक्राफ्ट से बादलों के बीच सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड जैसे कैमिकल के बारीक कणों को छोड़ा जाता है। ये कण बादलों में मौजूद नमी को पानी की बूंदों या बर्फ के छोटे क्रिस्टल में बदलने की प्रक्रिया को तेज करने में मदद करते हैं। जब ये बूंदें आकार में बड़ी और भारी हो जाती हैं, तो बारिश के रूप में नीचे गिर सकती हैं। हालांकि, इसके लिए बादलों में पर्याप्त नमी और मौसम का अनुकूल होना भी जरूरी शर्त है। आपको आगाह कर दें कि क्लाउड सीडिंग से आसमान में बादल पैदा नहीं किए जा सकते और न ही बिना नमी के बारिश कराई जा सकती है।
दिल्ली में पहले भी हो चुके हैं क्लाउड सीडिंग के प्रयोग
दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराने की कोशिश पहली बार नहीं हो रही है। पिछले साल अक्टूबर में दिल्ली सरकार ने IIT कानपुर के साथ मिलकर क्लाउड सीडिंग का प्रयोग किया था। इसके लिए दोनों के बीच 25 सितंबर 2025 को समझौता ज्ञापन (MoU) हुआ था। खराब मौसम और जरूरी मंजूरियों के कारण इस परियोजना में देरी हुई। इसके बाद अक्टूबर 2025 के आखिर में दो चरणों में ट्रायल किए गए। इन प्रयोगों के दौरान विमानों से सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड वाले केमिकल फ्लेयर्स छोड़े गए, लेकिन बारिश नहीं हो सकी। IIT कानपुर के आकलन में इसकी प्रमुख वजह बादलों में नमी की कमी बताई गई थी।
इस साल भी किए गए दो ट्रायल
इस साल भी दिल्ली सरकार ने कृत्रिम बारिश की संभावना तलाशने के लिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास पिछले 15 दिनों में क्लाउड सीडिंग के दो ट्रायल किए। 5 नवंबर को सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक, ये प्रयोग पिछले साल की तुलना में अधिक ऊंचाई पर किए गए थे। अब एक बार फिर दिल्ली में क्लाउड सीडिंग कराने की तैयारी है। हालांकि, यह पूरी तरह मौसम पर निर्भर करेगा। बादलों में पर्याप्त नमी और अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर ही विमान के जरिए यह प्रक्रिया अपनाई जा सकेगी। ऐसे में 11 नवंबर को बारिश कराने की संभावना जताई गई है, लेकिन इसे अभी पक्की तारीख नहीं माना जा सकता।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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