दिल्ली में AQI 300 पार, पलूशन की मार से बचाने खातिर कराई जाएगी 'कृत्रिम बारिश'- मगर कब?

Cloud Seeding in Delhi: ऐसे में आम जनता को राहत दिलाने के लिए 'कृत्रिम बारिश' की योजना बनाई जा रही है। तकनीकि भाषा में कहें तो शहर के ऊपर 'क्लाउड सीडिंग' के जरिए बारिश कराई जाएगी, ताकि हवा में मौजूद स्मॉग की मोटी चादर को हटाने में मदद मिल सके। मगर यह कृत्रिम बारिश कब कराने की प्लानिंग बन रही है?

Cloud Seeding in Delhi: दिल्ली के फेफड़े धूल-धुएं से चोक हुए जा रहे हैं। दिवाली के बाद से AQI का स्तर खतरनाक बना हुआ है। आज 11 नवंबर को AQI का स्तर 308 यानी बहुत खराब कैटेगरी में दर्ज किया गया है। ऐसे में आम जनता को राहत दिलाने के लिए 'कृत्रिम बारिश' की योजना बनाई जा रही है। तकनीकि भाषा में कहें तो शहर के ऊपर 'क्लाउड सीडिंग' के जरिए बारिश कराई जाएगी, ताकि हवा में मौजूद स्मॉग की मोटी चादर को हटाने में मदद मिल सके। मगर यह कृत्रिम बारिश कब कराने की प्लानिंग बन रही है? जानिए कैसे कराई जाती है कृत्रिम बारिश, क्या दिल्ली में इस तरह के प्रयोग पहले भी हुए हैं।

11 नवंबर को बारिश कराए जाने की संभावना दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराए जाने की बात एनडीटीवी की रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट में IIT कानपुर के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि IIT कानपुर में क्लाउड सीडिंग कराने में इस्तेमाल होने वाली मशीनों वाला एक एयरक्राफ्ट तैयार है। इसे दिल्ली पहुंचने में करीब एक घंटा लगेगा। अगर दिल्ली में आज बादल दिखे, तो कृत्रिम बारिश कराई जाने की संभावना है। बादलों की ऊंचाई, हवा में मौजूद नमी के आधार पर इस प्लेन को एक्टिव किया जाएगा। अगर मौसम अनुकूल रहा, तो बारिश देखने को मिल सकती है।

आखिर क्लाउड सीडिंग से कैसे कराई जाती है बारिश क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश कराने के लिए एयरक्राफ्ट की मदद ली जाती है। इस एयरक्राफ्ट से बादलों के बीच सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड जैसे कैमिकल के बारीक कणों को छोड़ा जाता है। ये कण बादलों में मौजूद नमी को पानी की बूंदों या बर्फ के छोटे क्रिस्टल में बदलने की प्रक्रिया को तेज करने में मदद करते हैं। जब ये बूंदें आकार में बड़ी और भारी हो जाती हैं, तो बारिश के रूप में नीचे गिर सकती हैं। हालांकि, इसके लिए बादलों में पर्याप्त नमी और मौसम का अनुकूल होना भी जरूरी शर्त है। आपको आगाह कर दें कि क्लाउड सीडिंग से आसमान में बादल पैदा नहीं किए जा सकते और न ही बिना नमी के बारिश कराई जा सकती है।

दिल्ली में पहले भी हो चुके हैं क्लाउड सीडिंग के प्रयोग दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराने की कोशिश पहली बार नहीं हो रही है। पिछले साल अक्टूबर में दिल्ली सरकार ने IIT कानपुर के साथ मिलकर क्लाउड सीडिंग का प्रयोग किया था। इसके लिए दोनों के बीच 25 सितंबर 2025 को समझौता ज्ञापन (MoU) हुआ था। खराब मौसम और जरूरी मंजूरियों के कारण इस परियोजना में देरी हुई। इसके बाद अक्टूबर 2025 के आखिर में दो चरणों में ट्रायल किए गए। इन प्रयोगों के दौरान विमानों से सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड वाले केमिकल फ्लेयर्स छोड़े गए, लेकिन बारिश नहीं हो सकी। IIT कानपुर के आकलन में इसकी प्रमुख वजह बादलों में नमी की कमी बताई गई थी।