दिल्ली के 3 इलाकों की हवा ‘जहरीली’, AQI 300 पार; इस वजह से बढ़ीं मुश्किलें

दिल्ली में पलूशन एक बार फिर से बढ़ता दिख रहा है। दिल्ली के तीन इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक सोमवार को 300 अंक पार कर गया। अगले दो दिनों के दौरान क्या बन रहे आसार? जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 13 Oct 2025 11:32 PM
()दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से बढ़ता नजर आ रहा है। सोमवार को दिल्ली के तीन इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई 300 के पार यानी बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया। विशेषज्ञों की मानें तो ऐसा हवा की रफ्तार धीमी पड़ने की वजह से हुआ है। अगले दो दिनों के दौरान हवा में पलूशन फैलाने वाले कणों का स्तर बढ़ने के आसार हैं।

हवा की धीमी स्पीड से मुश्किलें

तापमान में गिरावट और हवा की रफ्तार कम होने के चलते दिल्ली की हवा में अब प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। हालांकि, रविवार को तेज धूप और हवा की रफ्तार थोड़ा बढ़ने से प्रदूषण के स्तर में भी कुछ कमी आई थी। लेकिन एक बार फिर से प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी का रुख दिख रहा है।

इन तीन इलाकों में AQI 300 पार

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, सोमवार को दिल्ली के तीन इलाकों की हवा सबसे खराब रही। दिल्ली के आनंद विहार का एक्यूआई 346 अंक रिकॉर्ड किया गया। वहीं नॉर्थ कैंपस डीयू में वायु गुणवत्ता सूचकांक 307 अंक रिकॉर्ड किया गया। वहीं ओखला फेज-2 में एक्यूआई 302 अंक रिकॉर्ड किया गया।

24 घंटों में 22 अंकों की बढ़ोतरी

दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 189 अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को मध्यम श्रेणी में रखा जाता है। हालांकि यह खराब श्रेणी से महज 12 अंक नीचे है। एक दिन पहले रविवार को यह सूचकांक 167 के अंक पर रहा था। बीते 24 घंटों के भीतर ही सूचकांक में 22 अंकों का इजाफा हुआ है।

इस वजह से बिगड़ सकते हैं हालात

अगले दो दिनों के बीच हवा की रफ्तार आमतौर पर धीमी रहने का अनुमान है। इसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटे से कम रहने के आसार हैं। इसकी वजह से पलूशन के स्तर में बढ़ोतरी होने का अनुमान है। ईडब्ल्यूएस के अनुसार, दिल्ली की वायु गुणवत्ता 13 से 14 अक्टूबर तक 'मध्यम' श्रेणी में जबकि 15 अक्टूबर को 'खराब' श्रेणी में रहने की संभावना है।

आतिशबाजी को लेकर आशंकाएं

इस बीच दिवाली के मौके पर आतिशबाजी की आशंकाओं को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि जब पहले ग्रीन पटाखे की अनुमति दी गई थी तब लोग ने पारंपरिक पटाखे जलाए थे। पर्यावरण कार्यकर्ता भावरीन कंधारी ने कहा- हमने देखा है कि जब पहले ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दिए जाने पर पारंपरिक पटाखे जलाए गए। क्यूआर कोड से कोई मदद नहीं मिली। इतना ही नहीं एजेंसियों ने भी आंखें मूंद ली थी।

(हिन्दुस्तान टाइम्स और हिन्दुस्तान संवाददाता के इनपुट पर आधारित)

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
