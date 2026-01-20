दिल्ली में बीते 3 दशक में नहीं बने एक भी डॉग शेल्टर होम; पशु प्रेमियों का दावा, क्या मांग?

संक्षेप: दिल्ली में लावारिस कुत्तों की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए पशु प्रेमियों ने प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पिछले तीन दशकों में दिल्ली में एक भी डॉग शेल्टर होम नहीं बनाया गया है।

दिल्ली में लावारिस कुत्तों की समस्याओं को लेकर विभिन्न जगहों से नागरिक दिल्ली नगर निगम को शिकायत कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट की मंगलवार को लावारिस कुत्तों के मामले पर सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणियों पर पशु प्रेमियों ने प्रतिक्रिया दी। दिल्ली के विभिन्न पशु प्रेमियों ने विभागों व प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली में लावारिस कुत्तों को रखने के लिए एक भी डॉग शेल्टर होम का निर्माण नहीं हुआ है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

नहीं बनाए डॉग शेल्टर होम बीते तीन दशकों में एक भी डॉग शेल्टर होम नहीं बनाया गया है। बीते दो से तीन महीनों से लावारिस कुत्तों के डॉग शेल्टर होम के निर्माण करने और उसे शुरू करने की बात कही जा रही है। लेकिन यह अब तक शुरू नहीं हुए हैं। दिल्ली में सिर्फ बंध्याकरण केंद्र हैं।

डॉग फीडिंग प्वाइंट के बोर्ड भी लगाएं पशु प्रेमियों ने कहा कि लावारिस कुत्तों से जुड़े मामलों एवं समस्याओं को लेकर सरकार व प्रशासन को जमीनी स्तर का बेहतर आकलन कर नीति तैयार करनी चाहिए। इसमें सभी हितधारकों के साथ समन्वय महत्वपूर्ण है। लावारिस कुत्तों के खाना खिलाने वाले स्थानों को चिन्हित किए गए हैं। वहां पर डॉग फीडिंग प्वाइंट के बोर्ड भी लगाए जाने चाहिए।

संवेदनशीलता है जरूरी पशु प्रेमी मिताली सिंह ने कहा कि लावारिस कुत्तों के मामले पर संवेदनशीलता जरूरी है। पशु कल्याण संगठन व पशु कल्याण के लिए काम करने वाली एनजीओ निगम के साथ बंध्याकरण समेत अन्य मामलों पर लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे में एक नीति तैयार होनी जरूरी है। लोगों को पशु प्रेमियों के साथ मिलकर इस समस्या को दूर करना चाहिए। किसी भी टकराव की स्थिति से दूर रहें और विभाग व पुलिस के साथ मिलकर काम करें।