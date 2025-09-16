दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे का निकास मार्ग बनेगा,करीब एक करोड़ रुपये होंगे खर्च

दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे पर खराब निकास मार्ग को ठीक करने के लिए डीटीआईडीसी 96 लाख रुपये खर्च करेगा। जलभराव की वजह से क्षतिग्रस्त हुई इस सड़क के कारण बसों का आवागमन बाधित हो रहा था, लेकिन अब सीमेंटेड सड़क और बेहतर जल निकासी प्रणाली से यात्रियों को राहत मिलेगी।

दिल्ली के आनंद विहार अंतरराज्यीय बस अड्डे पर बसों के निकास मार्ग के टूटने की वजह से प्रभावित हो रहा बसों का आवागमन जल्द ही सुचारू होगा। बस अड्डे का रखरखाव करने वाला डीटीआईडीसी 96 लाख रुपये खर्च कर निकास मार्ग का निर्माण कराएगा।

यह मार्ग पानी की वजह से बार-बार क्षतिग्रस्त न हो, इस लिए इस बार सीमेंटेड सड़क का निर्माण कराया जाएगा। भारी वर्षा में हुए जलभराव की वजह से आनंद विहार बस अड्डे पर बसों का निकास मार्ग करीब एक महीने से बदहाल स्थिति में है। इस कारण डीटीसी की लो-फ्लोर ई-बसों को बस अड्डे के अंदर लाना और बाहर ले जाने में मुश्किलें हो रही हैं। गड्ढों की वजह से बसों में हो रही टूटफूट के कारण ड्राइवरों ने बसों को बस अड्डे के अंदर लाना ही बंद कर दिया है।

दो शिफ्ट में डीटीसी और क्लस्टर की बसें यहां से करीब एक हजार ट्रिप लगाती थीं, लेकिन अब प्रत्येक शिफ्ट में महज 60 से 70 ट्रिप ही लग रही हैं। ई-बस ड्राइवर बस अड्डे के बाहर से ही बसों को वापस ले जा रहे हैं और आईएसबीटी के अंदर यात्री बसों का इंतजार करते रहते हैं।

हिन्दुस्तान ने बस अड्डे की बदहाली और यात्रियों की परेशानी को 28 अगस्त के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसके बाद अब डीटीआईडीसी ने इस मार्ग को बनवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। टेंडर प्रक्रिया पूरी कर जल्द ही सड़क का निर्माण शुरू हो जाएगा। मार्ग ठीक होने के बाद ई-बसें फिर से बस अड्डे के अंदर तक पहुंचनी शुरू हो जाएंगी। बस अड्डे के निकास मार्ग के टूटने की सबसे बड़ी वजह जल निकासी की व्यवस्था न होना है। इस बार सबसे पहले यहां जल निकासी के लिए पाइप लाइन डाली जाएगी। इसके बाद सीमेंटेड सड़क बनाई जाएगी।

एक महीने में तैयार होगी सड़क