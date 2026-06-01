दिल्ली के अमर कॉलोनी फायरिंग विवाद में नाबालिग की मौत, पिता बोले- मेरे बेटे को बेवजह मारी गोली
घटना के बाद उसे गंभी हालत में मूलचंद अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे बाद में एम्स ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया।। पुलिस ने घटना में शामिल आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है।
दिल्ली की अमर कॉलोनी में मामूली विवाद में गोली लगने से घायल हुए 17 साल के नाबालिग ने दम तोड़ दिया है। पिछले पांच दिनों से वह एम्स के ट्रॉमा सेंटर जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा था। घटना के बाद उसे गंभी हालत में मूलचंद अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे बाद में एम्स ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया।। पुलिस ने घटना में शामिल आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है।
वहीं नाबालिग के पिता ने कहा, मेरा एक बेटा था। उसे बेवजह गोली मार दी गई। मैं प्रशासन को बताना चाहती हूं कि मेरे बेटे के साथ जो हुआ, वह आपके बेटे के साथ भी हो सकता है। प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। उन्हें सिर्फ इसलिए मदद मिल रही है क्योंकि वे नाबालिग हैं या अमीर हैं।
कैसे शुरू हुआ विवाद
पुलिस को मंगलवार शाम 7.54 बजे घटना की सूचना मिली थी। नाबालिग अपने दोस्तों, जिनमें एक लड़की भी शामिल थी, के साथ रेस्टोरेंट गया था। इसी दौरान कुछ युवक उनकी मेज के पास से गुजर रहे थे। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, गुजरते समय एक लड़के का हाथ नाबालिग की कुर्सी से जा लगा। इस पर नाबालिग ने आपत्ति जताई और उसे ठीक से चलने के लिए कहा।
अधिकारी के मुताबिक, लड़कों का ग्रुप पहले रेस्टोरेंट से चला गया, लेकिन करीब पांच मिनट बाद वापस लौट आया। इसके बाद उनमें से एक ने नाबालिग पर गोली चला दी और फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि पीड़ित के पिता छतरपुर एन्क्लेव इलाके में लॉन्ड्री का काम करते हैं।
घटना में शामिल आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कई पुलिस दल गठित किए गए थे। जांच के लिए रेस्तरां तथा आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।
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अदिति शर्मा
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