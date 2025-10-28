अपने जाल में ही फंस गया अकील खान, दिल्ली के तेजाबकांड में खौलकर निकला हवस का खेल

संक्षेप: जिस अकील खान ने दूसरों को फंसाने के लिए तेजाब की साजिश रची थी थी, उसमें खौलकर उसके सारे पुराने पाप सामने आ गए हैं। अकील जिन लोगों को बेटी पर तेजाब हमले के लिए फंसाना चाहता था, असल में वह उनका ही गुनहगार निकला।

उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वह खुद उसमें गिरता है; दिल्ली के तेजाबकांड की पूरी कहानी पढ़ने के बाद आपको इन दो मशहूर कवाहतों की याद आएगी। जिस अकील खान ने दूसरों को फंसाने के लिए तेजाब की साजिश रची थी थी, उसमें खौलकर उसके सारे पुराने पाप सामने आ गए हैं। अकील जिन लोगों को बेटी पर तेजाब हमले के लिए फंसाना चाहता था, असल में वह उनका ही गुनहगार निकला। एक महिला से चार साल तक फैक्ट्री में रेप करने के आरोप में अब अकील को गिरफ्तार कर लिया गया है।

रविवार सुबह करीब 11 बजे पुलिस को जब दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा पर तेजाब से हमले की सूचना मिली तो सनसनी फैल गई। पीसीआर कॉल के बाद मौके पर पहुंची पुलिस के सामने लड़की ने दावा किया कि बाइक पर आए तीन लोगों ने उस पर तेजाब से हमला किया। उसने आरोप लगाया कि एक हमलावर सालभर से उसका पीछा कर रहा है। पुलिस ने लड़की के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज किया। जांच के दौरान उसके बयानों में कई तरह के विरोधाभास नजर आए। बाद में पुलिस ने इस बात की पुष्टि की कि जिन लोगों पर हमले का आरोप लगाया गया उनमें से कोई वारदात के समय घटना स्थल के आसपास नहीं था। पुलिस को शक हुआ कि लड़की ने अपना हाथ टॉयलेट क्लीनर लिक्विड से जलाया है।

पुलिस के मुताबिक लड़की ने जिसे मुख्य आरोपी बताया था वह पेंटर के रूप में काम करता है और रविवार को वह उस वक्त करोल बाग में था। सीडीआर, सीसीटीवी फुटेज की जांच और चश्मदीदों से पूछताछ के बाद इस बात की पुष्टि हुई। यह भी साफ हो गया कि जिस बाइक से हमले का आरोप लगाया गया था वह भी उस समय करोल बाग में ही था। इसके बाद पुलिस ने इस मामले की तहकीकात दूसरे एंगल से की तो बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए।

जांच के बाद पुलिस के सामने जो तथ्य सामने आए उसके बाद लड़की के पिता अकील खान को गिरफ्तार कर लिया गया। पता चला कि लड़की के पिता ने खुद को बचाने और उल्टे दूसरों को फंसाने के लिए पूरी साजिश रची थी। उसने अपनी साजिश में बेटी को भी शामिल किया।

दरअसल, अकील खान के खिलाफ उस महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी जिसे वह अपनी फैक्ट्री में चार साल तक हवस का शिकार बनाता रहा। अब वह महिला के पति को फंसाना चाहता था। पुलिस ने बताया कि कथित तेजाब हमले से दो दिन पहले ही महिला ने पीसीआर कॉल करके यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग का आरोप अकील खान पर लगाया था। महिला ने बताया कि वह अकील खान की फैक्ट्री में काम करती थी। इस दौरान 2021 से 2024 तक वह उसका यौन उत्पीड़न करता रहा। उसने इस दौरान उसने अश्लील वीडियो और फोटो मोबाइल में कैद कर लिए थे। वह ब्लैकमेल करके लगातार उसे संबंध बनाने पर मजबूर करता रहा