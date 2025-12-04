दिल्ली के अलीपुर में बन रहा था 1500 किलो नकली घी, मिलाते थे सिंथेटिक केमिकल

संक्षेप: एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि दिल्ली पुलिस ने अलीपुर इलाके में बड़े पैमाने पर नकली 'देसी घी' बनाने वाली एक यूनिट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने वहां से 1,500 किलोग्राम नकली घी और इसे तैयार करने में इस्तेमाल होने वाला 55 लीटर सिंथेटिक एसेंस जब्त किया है।

दिल्ली के अलीपुर में 1500 किलो नकली घी बरामद हुआ है। एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि दिल्ली पुलिस ने अलीपुर इलाके में बड़े पैमाने पर नकली 'देसी घी' बनाने वाली एक यूनिट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने वहां से 1,500 किलोग्राम नकली घी और इसे तैयार करने में इस्तेमाल होने वाला 55 लीटर सिंथेटिक एसेंस जब्त किया है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि मंगलवार को विशिष्ट सूचना के आधार पर, बाहरी-उत्तर ज़िले की एक टीम ने खेड़ा कलां स्थित बंसल एग्रो फूड इंडस्ट्रीज के परिसर पर छापा मारा। पुलिस उपायुक्त (बाहरी-उत्तर) वी हरेश्वर स्वामी ने एक बयान में कहा, "यह फैक्ट्री कई लोकप्रिय ब्रांड नामों के तहत नकली देसी घी बनाने और पैक करने में शामिल थी, ताकि इसे पूरे दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में सप्लाई किया जा सके।" उन्होंने बताया कि शुरुआती सूचना मिलने के बाद भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के अधिकारियों को इसमें शामिल किया गया। एक संयुक्त टीम ने नए कानून के तहत उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए यह छापा मारा।

डीसीपी (DCP) ने कहा, "तलाशी के दौरान, टीम को टिन, कार्टन और पैकेट में वितरण के लिए तैयार बड़ी मात्रा में नकली घी मिला। प्रयोगशाला में जांच के लिए FSSAI की ओर से नमूने भी जब्त किए गए।" पुलिस ने बताया कि यह यूनिट बुराड़ी के रहने वाले ज्ञानेंद्र सिंह की ओर से चलाई जा रही थी। वह कथित तौर पर 1995 से नकली देसी घी बनाने के काम में शामिल रहा है और 2014 में उसने अपना काम मौजूदा परिसर में स्थानांतरित कर दिया था।