दिल्ली एयरपोर्ट से नोएडा-ग्रेटर नोएडा तक चलेंगी लग्जरी बसें, क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं
दिल्ली एयरपोर्ट से नोएडा और ग्रेटर नोएडा जाने वाले यात्रियों के लिए नई लग्जरी बसें जल्दी ही शुरू होने वाली है। इस बस में कई तरह की सविधाएं मौजूद होंगी।
दिल्ली एयरपोर्ट से नोएडा और ग्रेटर नोएडा तक की यात्रा अब और भी आसान हो जाएगी। आईजीआई ने बताया कि आसान होने के साथ-साथ यह यात्रा सस्ती होगी और इसमें सुविधाएं भी ज्यादा होंगी। देश में पहली बार दिल्ली एयरपोर्ट (DIAL) ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए लग्जरी बस सेवा शुरू करने की घोषणा की है। यह सेवा एयरपोर्ट ऑपरेटर डीआईएएल और फ्लिक्सबस (FlixBus) के सहयोग से चलाई जाएगी। बता दें कि फ्लिक्सबस दुनिया की सबसे बड़ी इंटरसिटी ट्रैवल-टेक कंपनी है।
एयरपोर्ट से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए नई पहल यात्रियों को आरामदायक होगी। आरामदायक होने का साथ-साथ यह सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल यात्रा का विकल्प भी देगी। दिल्ली एयरपोर्ट पहले से ही भारत का सबसे एयपोर्ट है। इस एयरपोर्ट से हर साल 10 करोड़ से ज्यादा लोग आते-जाते हैं। इनमें से करीब 20 प्रतिशत यात्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब दिल्ली एयपोर्ट नई शुरूआत करने जा रहा है। आईजीआई लग्जरी बस सेवा से यात्रियों को एयरपोर्ट से नोएडा और ग्रेटर नोएडा तक की यात्रा में बड़ी राहत मिलेगी।
24 घंटे चलेगी बस
फ्लिक्सबस द्वारा चलाई जाने वाली ये लग्जरी बसें 24 घंटे चलेंगी। आईजीआई की तरफ से बताया गया है कि ये बसें एयरपोर्ट से किसी भी समय यात्रा करने वाले लोगों के लिए अच्छा विकल्प बनेंगी। बसों में आरामदेह रिक्लाइनिंग सीटें होंगी। इसके साथ ही USB चार्जिंग पोर्ट, CCTV निगरानी, सामान रखने के लिए पर्याप्त लगेज स्पेस दिया जाएगा। इसका साथ ही ट्रेंड स्टाफ मौजूद रहेगा। यात्रियों को पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय स्तर की सेवा का अनुभव मिलेगा।
कहां-कहां रुकेगी
मिली जानकारी के अनुसार, इस बस से यात्रा करने वाले रियल टाइम में ट्रैक कर सकेंगे। ये बसें नोएडा और ग्रेटर नोएडा के प्रमुख स्थानों जैसे सेक्टर 16, बॉटेनिकल गार्डन, गोल्फ कोर्स रोड, गौड़ सिटी, जेपी विशटाउन और परी चौक पर रुकेंगी। ट्रैफिक के आधार पर यात्रा में 2-3 घंटे का समय लग सकता है।