सेल्फ बैगेज ड्रॉप,ऑटोनॉमस डॉकिंग; दिल्ली का ये टर्मिनल तो गजब बदल गया, कब से खुलेगा?

पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज (PBB) में ऑटोनॉमस डॉकिंग टेक्नोलॉजी की सुविधा है, यह भारत में अपनी तरह की पहली तकनीक है। इससे विमानों की हैंडलिंग और भी तेज और स्मार्ट होगी। डायल ने दक्षिण कोरिया से अत्याधुनिक छह पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज (PBBs) प्राप्त किए हैं।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीMon, 15 Sep 2025 12:31 PM
दिल्ली के आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 यात्रियों के स्वागत के लिए तैयार है। इसे अगले महीने यानी 26 अक्टूबर से सभी के लिए खोल दिया जाएगा। इस बार टर्मिनल 2 को नए कलेवर में पेश किया जाएगा जिसमें ‘सेल्फ बैगेज ड्रॉप’, छह नए पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज सहित कई एडवांस सुविधाएं होंगी। जीएमआर एयरो ने टर्मिनल 2 के बारे में आज जानकारी दी। अपग्रेड किया गया टी2 यात्रियों को खुश करने और उन्हें एक सहज यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।

टर्मिनल 2 को 40 साल पहले भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने बनाया था, इसे अपग्रेड करने के वास्ते अप्रैल में अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था, जब अत्याधुनिक टर्मिनल 1 पूरी तरह से चालू हो गया था। 25-26 अक्टूबर, 2025 की मध्यरात्रि से, एयर इंडिया और इंडिगो की ओर से संचालित लगभग 120 दैनिक घरेलू उड़ानें अपग्रेड किए गए टर्मिनल 2 में स्थानांतरित होने के लिए तैयार हैं। इससे संचालन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और हर दिन लाखों यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव मिलेगा।

इस विकास के बारे में बात करते हुए सीईओ-डायल विदेह कुमार जयपुरियार ने कहा, "टर्मिनल 2 सिर्फ एक सुविधा का अपग्रेड नहीं है, बल्कि यात्री यात्रा का पूरी तरह से नया रूप है। सेल्फ बैगेज ड्रॉप और ऑटोनॉमस डॉकिंग एरोब्रिज जैसी नवीन तकनीकों के साथ, हम यात्रियों को सशक्त बना रहे हैं, दक्षता को बढ़ा रहे हैं, और आईजीआई हवाई अड्डे को विमानन के भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। जैसे-जैसे भारत का सबसे व्यस्त विमानन केंद्र अपने अगले चरण की ओर बढ़ रहा है, ये विश्व-स्तरीय सुधार डायल के दृष्टिकोण को रेखांकित करते हैं कि वह देश की बढ़ती हवाई यात्रा की आकांक्षाओं का समर्थन करते हुए एक बेजोड़ यात्री अनुभव प्रदान करेगा।"

अपग्रेड किया गया टर्मिनल 2, यात्रियों के लिए कई सुविधाएं प्रदान करता है, जैसे सेल्फ बैगेज ड्रॉप (एसबीडी) सुविधा और ऑटोनॉमस डॉकिंग टेक्नोलॉजी वाले नए पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज। सेल्फ बैगेज ड्रॉप (SBD) सुविधा यात्री सुविधा में एक बड़ा बदलाव लाने वाली है क्योंकि यह यात्रियों को अपनी यात्रा पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करती है। यह स्वतंत्र सामान चेक-इन सुविधा कम करेगी, इंतजार के समय को कम कर देगा, जिससे यात्रियों को एक निर्बाध हवाई अड्डे का अनुभव मिलेगा। इसका मतलब है कोई लंबी कतारें नहीं; अपने बोर्डिंग पास को स्कैन करें, अपने सामान पर टैग लगाएं, और मिनटों में अपनी उड़ान भरें।

पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज (PBB) में ऑटोनॉमस डॉकिंग टेक्नोलॉजी की सुविधा है, यह भारत में अपनी तरह की पहली तकनीक है। इससे विमानों की हैंडलिंग और भी तेज और स्मार्ट होगी। डायल ने दक्षिण कोरिया से अत्याधुनिक छह पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज (PBBs) प्राप्त किए हैं, जिसमें सुरक्षा और समग्र अनुभव को बढ़ाने के लिए उन्नत सुविधाओं को डिजाइन किया गया है। इनमें व्हीलचेयर वाले यात्रियों के लिए ढलान वाले रैंप और बेहतर सुरक्षा और सौंदर्यशास्त्र के लिए समायोज्य केबिन शामिल हैं, साथ ही स्विंग दरवाजे भी हैं जो एक आधुनिक और आकर्षक डिज़ाइन में यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

आधुनिक छत और इनोवेटिव स्काईलाइट डिजाइनों के साथ, टर्मिनल एक उज्ज्वल, खुला और आकर्षक माहौल प्रदान करता है। यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी के लिए डिज़ाइन किए गए उन्नत रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से भी फायदा होगा, जो टर्मिनल से और तक सुगम आवागमन सुनिश्चित करेगा। अपग्रेड किए गए टर्मिनल 2 में महत्वपूर्ण यांत्रिक और विद्युत सुविधाएँ हैं, जिनमें बेहतर HVAC सिस्टम भी शामिल हैं जो इष्टतम वायु गुणवत्ता और यात्री आराम को सुनिश्चित करते हैं। उन्नत अग्नि सुरक्षा प्रणालियों को सुरक्षा बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया है, जबकि अतिरिक्त विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर को हवाई अड्डे के संचालन को निर्बाध रूप से सहायता देने के लिए एक स्थिर और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है।

इसमें एक नया, हाई-रिज़ॉल्यूशन फ्लाइट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम (FIDS) भी है जो वास्तविक समय की उड़ान की जानकारी को अधिक सटीकता, जिससे यात्री सुविधा में वृद्धि होती है। विशेष रूप से डिजाइन किए गए साइनेज को टर्मिनल के माध्यम से स्पष्ट संचार सुनिश्चित करने के लिए भी स्थापित किया गया है, विशेष रूप से कम गतिशीलता वाले व्यक्तियों (PRM) के लिए। इसके अतिरिक्त, एयरसाइड और एप्रन क्षेत्रों में, चार दशकों से अधिक समय से सेवा की जा रही है, जिससे हवाई जहाज के संचालन को सुचारू बनाने और बढ़ती हुई यातायात दक्षता को समायोजित करने के लिए बड़े सुधार किए गए हैं।