दिल्लीवालों के लिए गुड न्यूज! अब एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 पर बिना लाइन में लगे होगा चेक-इन

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का टर्मिनल-2 एक महीने के विस्तार के बाद 26 अक्टूबर से दोबारा शुरू होगा। इसमें 'सेल्फ बैगेज ड्रॉप' और आधुनिक चेक-इन प्रणाली जैसी नई सुविधाएँ होंगी, जिससे यात्रियों को काफी समय बचेगा।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 16 Sep 2025 06:52 AM
दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का टर्मिनल-2 अगले महीने की 26 तारीख से शुरू हो जाएगा। यात्रियों की सुविधाओं के लिए इस टर्मिनल का विस्तार किया जा रहा है। इसमें बिना कतार के सेल्फ बैगेज प्रणाली और चेक-इन की सुविधा होंगी। इससे यात्रियों का समय बचेगा।

टी-2 का निर्माण 40 साल पहले भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने किया था। इस साल अप्रैल में इसे विस्तार देने के लिए बंद कर दिया गया था। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) ने सोमवार को कहा कि इस टर्मिनल के खुलने से एयर इंडिया और इंडिगो की लगभग 120 दैनिक घरेलू उड़ानें 25-26 अक्तूबर की मध्यरात्रि से यहां स्थानांतरित हो जाएंगी। इससे एयरपोर्ट पर उड़ानों के संचालन में आसानी होगी।

टर्मिनल 2 में उन्नत फर्श सामग्री, बेहतर सड़क संपर्क, नया हाई-रेजोल्यूशन फ्लाइट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम, स्पष्ट साइन बोर्ड सहित कई विशेष इंतजाम किए गए हैं। व्हीलचेयर, यात्रियों की सुविधा के लिए ऊंचे रैंप, सुरक्षा को बढ़ाने वाले साइड कुशन और आधुनिक डिजाइन शामिल हैं।

यात्रियों का प्रतीक्षा समय घटेगा

  • नया टर्मिनल ‘सेल्फ बैगेज ड्रॉप’ (एसबीडी) प्रणाली से लैस होगा। इसमें यात्रियों को बिना कतार के खुद ही बैगेज टैगिंग और चेक-इन की सुविधा मिलेगी। इससे प्रतीक्षा समय घटेगा।
  • टर्मिनल-2 में प्राकृतिक रोशनी के लिए स्काईलाइट बनाया गया है।
  • दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं।
  • नए टर्मिनल में कोरियाई तकनीक के छह नए पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज लाए गए हैं, जिनमें ‘ऑटोनॉमस डॉकिंग’ प्रणाली का प्रयोग किया गया है। यह भारत में पहली बार लागू होगा।