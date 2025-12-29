Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi airport several flights cancelled and some diverted due to dense fog
दिल्ली में कोहरे की मार से 128 उड़ानें रद्द, 8 डायवर्ट; 200 में हुई देरी

दिल्ली में कोहरे की मार से 128 उड़ानें रद्द, 8 डायवर्ट; 200 में हुई देरी

संक्षेप:

दिल्ली में घने कोहरे के कारण हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर दृश्यता घटकर मात्र 50 मीटर रह गईए जिसके चलते कई उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Dec 29, 2025 03:57 pm ISTKrishna Bihari Singh भाषा, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली और एनसीआर के बड़े हिस्सों में सोमवार को घना कोहरा छाया रहा जिससे बड़ी संख्या में उड़ानें प्रभावित हुईं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर तक हो गई। इससे कम से कम 128 उड़ानें रद्द कर दी गईं। इनमें 64 टेक ऑफ और 64 लैंडिंग उड़ानें शामिल थीं। कम विजिबिलिटी के कारण 8 उड़ानों को डायवर्ट कर दिया गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

200 उड़ानें लेट, 128 रद्द

फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 (Flightradar24) के अनुसार, लगभग 200 उड़ानें लेट हुईं। इसमें औसत टेक ऑफ देरी लगभग 24 मिनट की पाई गई। एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर तक हो गई। सोमवार को पलूशन भी गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। घने कोहरे के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर कम से कम 128 उड़ानें रद्द कर दी गईं।

8 उड़ानें डायवर्ट

एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली एयरपोर्ट पर घने कोहरे के कारण 64 प्रस्थान और 64 आगमन उड़ानें रद्द की गईं। इसके बाद 8 उड़ानों को डायवर्ट करना पड़ा। दिल्ली एयरपोर्ट संचालक डायल (दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड) ने कहा कि डिपार्चर और अराइवल प्रभावित रह सकते हैं। इसे देखते हुए यात्री अपडेट लेते रहें।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में इस दिन होगी बारिश, कल घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट; 3 जनवरी तक का हाल
ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में कोरी ठंड का कहर, विजिबिलिटी जीरो, बारिश-बर्फबारी पर IMD का अपडेट
ये भी पढ़ें:मौसम का प्रहार, ठंड के साथ UP में बारिश के आसार, ये 7 राज्य झेलेंगे दोहरी मार

इंडिगो ने रद्द की 80 उड़ानें

इंडिगो एयरलाइन ने सोमवार को घने कोहरे और कम दृश्यता के कारण देशभर में 80 उड़ानें रद्द कर दीं। इनमें से आधी तो दिल्ली एयरपोर्ट से जुड़ी थीं। दिल्ली के साथ-साथ मुंबई, बेंगलुरु और पटना जैसे कई अन्य शहरों की उड़ानें प्रभावित हुईं। डीजीसीए ने 10 फरवरी तक कोहरे की अवधि घोषित की है। इससे आगे भी उड़ानों में देरी की संभावना बनी रहेगी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी उड़ान का स्टेटस चेक करते रहें।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।