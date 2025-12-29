दिल्ली में कोहरे की मार से 128 उड़ानें रद्द, 8 डायवर्ट; 200 में हुई देरी
दिल्ली में घने कोहरे के कारण हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर दृश्यता घटकर मात्र 50 मीटर रह गईए जिसके चलते कई उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
दिल्ली और एनसीआर के बड़े हिस्सों में सोमवार को घना कोहरा छाया रहा जिससे बड़ी संख्या में उड़ानें प्रभावित हुईं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर तक हो गई। इससे कम से कम 128 उड़ानें रद्द कर दी गईं। इनमें 64 टेक ऑफ और 64 लैंडिंग उड़ानें शामिल थीं। कम विजिबिलिटी के कारण 8 उड़ानों को डायवर्ट कर दिया गया।
200 उड़ानें लेट, 128 रद्द
फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 (Flightradar24) के अनुसार, लगभग 200 उड़ानें लेट हुईं। इसमें औसत टेक ऑफ देरी लगभग 24 मिनट की पाई गई। एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर तक हो गई। सोमवार को पलूशन भी गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। घने कोहरे के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर कम से कम 128 उड़ानें रद्द कर दी गईं।
8 उड़ानें डायवर्ट
एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली एयरपोर्ट पर घने कोहरे के कारण 64 प्रस्थान और 64 आगमन उड़ानें रद्द की गईं। इसके बाद 8 उड़ानों को डायवर्ट करना पड़ा। दिल्ली एयरपोर्ट संचालक डायल (दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड) ने कहा कि डिपार्चर और अराइवल प्रभावित रह सकते हैं। इसे देखते हुए यात्री अपडेट लेते रहें।
इंडिगो ने रद्द की 80 उड़ानें
इंडिगो एयरलाइन ने सोमवार को घने कोहरे और कम दृश्यता के कारण देशभर में 80 उड़ानें रद्द कर दीं। इनमें से आधी तो दिल्ली एयरपोर्ट से जुड़ी थीं। दिल्ली के साथ-साथ मुंबई, बेंगलुरु और पटना जैसे कई अन्य शहरों की उड़ानें प्रभावित हुईं। डीजीसीए ने 10 फरवरी तक कोहरे की अवधि घोषित की है। इससे आगे भी उड़ानों में देरी की संभावना बनी रहेगी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी उड़ान का स्टेटस चेक करते रहें।