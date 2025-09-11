अब घने कोहरे में भी उड़ानें नहीं होंगी रद्द, दिल्ली एयरपोर्ट पर एडवांस रनवे तैयार

दिल्ली एयरपोर्ट का रनवे 10/28 अब CAT IIIB मानकों के हिसाब से अपग्रेड किया गया है, जिससे घने कोहरे में भी उड़ानें सुरक्षित उतर सकेंगी। 16 सितंबर से इसके पूरी तरह चालू होने की उम्मीद है।

देश के सबसे व्यस्त दिल्ली एयरपोर्ट को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। अब सर्दियों के धुंध भरे मौसम में भी यात्रियों को परेशानी नहीं होगी। एयरपोर्ट रनवे 10/28 को CAT IIIB मानकों के हिसाब से अपग्रेड किया गया है, जो घने कोहरे में भी सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करता है। एक अधिकारी ने बताया कि DGCA जल्द ही रनवे का अंतिम ऑडिट करेगा और 16 सितंबर से यह पूरी तरह चालू हो जाएगा।

इस साल जून से रनवे के बंद होने की वजह से रोजाना करीब 200 उड़ानें प्रभावित हो रही थीं। अप्रैल में भी यह रनवे बंद हुआ था, लेकिन तेज हवाओं ने हवाई संचालन को ऐसा झटका दिया कि प्रति घंटे 42 की जगह सिर्फ 32 उड़ानें ही लैंड कर पा रही थीं। इसकी वजह से काफी एयरपोर्ट को काफी नुकसान झेलना पड़ा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हस्तक्षेप कर दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) को रनवे फिर से खोलने का आदेश दिया। अब जून से शुरू हुआ अपग्रेडेशन पूरा होने को है और यात्रियों को राहत मिलने वाली है।

टर्मिनल 2 का नया लुक, नई रौनक टर्मिनल 2 भी अब नए रंग-रूप में तैयार है। 26 अक्टूबर से यह फिर से खुलने जा रहा है, वो भी सर्दियों के पीक सीजन में। यह टर्मिनल हर साल 1.5 करोड़ यात्रियों को संभाल सकता है। नया फ्लोरिंग, आधुनिक एयरोब्रिज, चमचमाते वॉशरूम और मजबूत स्ट्रक्चरल रिपेयर के साथ यह टर्मिनल अब पहले से कहीं बेहतर है। एक अधिकारी ने कहा, 'टर्मिनल 2 का नवीनीकरण यात्रियों को सर्दियों में सहूलियत देगा।'

उड़ानों का गणित जून से अब तक DIAL हर दिन 114 उड़ानें रद्द कर रहा था और 86 को गैर-पीक घंटों में शेड्यूल कर रहा था। दिल्ली एयरपोर्ट रोजाना करीब 1450 उड़ानें संभालता है और रद्दीकरण की दर 7.8% तक पहुंच गई थी, जो सामान्य 3-4% से कहीं ज्यादा है। DIAL के सीईओ विडेह कुमार जयपुरियार ने पहले कहा था, 'हम कोशिश कर रहे हैं कि यात्रियों को कम से कम असुविधा हो।'