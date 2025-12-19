यात्री कृपया ध्यान दें! दिल्ली एयरपोर्ट पर घने कोहरे के कारण 79 फ्लाइट्स रद्द
दिल्ली एयरपोर्ट पर घने कोहरे के कारण शुक्रवार को उड़ानों का परिचालन बाधित हुआ और कम से कम 79 फ्लाइट्स रद्द कर दी गईं। एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि फ्लाइट्स की जानकारी देने वाली वेबसाइट ‘फ्लाइटरडार24डॉट कॉम’ के अनुसार, एयरपोर्ट पर 230 से अधिक फ्लाइट्स के संचालन में देरी हुई, जबकि यहां से प्रस्थान करने वाली उड़ानों में औसतन 49 मिनट की देरी दर्ज की गई। अधिकारी ने बताया कि कुछ अंतरराष्ट्रीय सेवाओं सहित कुल 79 फ्लाइट्स रद्द की गई हैं।
दिल्ली एयरपोर्ट के संचालक ‘दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड’ (डायल) ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा, “घने कोहरे के कारण उड़ान संचालन अब भी ‘कैट-थ्री’ में जारी है। आगमन और प्रस्थान दोनों हो रहे हैं, लेकिन कुछ उड़ानों में देरी या व्यवधान हो सकता है।”
‘डायल’ देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन करता है, जहां सामान्य तौर पर प्रतिदिन लगभग 1,300 उड़ानों का परिचालन होता है।
‘डायल ने’ असुविधा के लिए खेद जताते हुए कहा कि उसके अधिकारी यात्रियों की सहायता करने और सभी टर्मिनलों पर आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए सभी संबंधित हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
दिल्ली में घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी 50 मीटर से कम
राजधानी में आज सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) का स्तर बहुत खराब होने के कारण विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रह गई। मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार शहरभर के हवाईअड्डों पर बहुत घना कोहरा छा गया, सफदरजंग में दृश्यता शून्य और पालम में 50 मीटर रह गई। आईएमडी ने आज सुबह 5.30 बजे अगले दो से तीन घंटों के लिए दिल्ली के सभी जिलों में बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना व्यक्त की थी। गुरुवार को दोपहर 3 बजे से विजिबिलिटी कम होने लगी, जबकि दोपहर में तेज धूप में यह 800 मीटर थी, अगले 12 घंटों में यह धीरे-धीरे खराब होती गई और देर रात ढाई बजे बजे तक 50 मीटर तक पहुंच गई।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार सुबह 07:05 बजे दिल्ली का एक्यूआई गिरकर 387 हो गया। यह गुरुवार के 373 के औसत से और खराब है।
सीपीसीबी के अनुसार एक्यूआई का स्तर 101-200 के बीच मध्यम और 301-400 के बीच बहुत खराब और 400 से ऊपर 'गंभीर' श्रेणी में आता है; हालांकि, आपातकालीन जीआरएपी उपायों को लागू करने के लिए 450 के एक्यूआई मान को 'गंभीर प्लस' श्रेणी में रखा गया है। 400 से ऊपर एक्यूआई स्तर स्वस्थ लोगों को प्रभावित करते हैं और पहले से बीमार लोगों पर गंभीर असर डालता हैं।
मौसम विशेषज्ञों ने कहा कि आज हवाओं में सुधार होने की संभावना है, लेकिन वीकेंड में एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ हवा की गुणवत्ता को फिर से खराब कर सकता है।
दिल्ली के 40 सक्रिय प्रदूषण निगरानी स्टेशनों में से 17 में 'गंभीर' एक्यूआई दर्ज किया गया जबकि कई अन्य 400 के निशान के आसपास थे। दिल्ली के रिहायशी इलाके में प्रदूषण हॉटस्पॉट आरके पुरम सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक था, जहां एक्यूआई स्तर 441 तक पहुंच गया था।
मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों में दिल्ली में अधिकतम तापमान में 4-6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई, जो साल के इस समय के सामान्य तापमान से दो डिग्री सेल्सियस से ज्यादा कम था। जबकि शहर का न्यूनतम तापमान नौ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य करीब था। अधिकतम 20.1 डिग्री सेल्सियस था।
मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों तक आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना जताई है। शुक्रवार, रविवार और सोमवार को सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छा सकता है। आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार, शनिवार, मंगलवार और बुधवार को दिल्ली में हल्का से मध्यम कोहरा छाए रहने के आसार है।