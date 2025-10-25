आज रात से खुलेगा दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल 2, जानिए क्या क्या होगा खास

संक्षेप: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने शनिवार को दिल्ली एयरपोर्ट के पुनर्निर्मित टर्मिनल-2 (टी2) का उद्घाटन किया है। यह टर्मिनल रविवार से यात्रियों के लिए शुरू हो जाएगा।

केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने शनिवार को दिल्ली एयरपोर्ट के पुनर्निर्मित टर्मिनल-2 (टी2) का उद्घाटन किया है। यह टर्मिनल रविवार से यात्रियों के लिए शुरू हो जाएगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा लगभग चार दशक पहले निर्मित यह टर्मिनल इस साल अप्रैल 2025 में नवीनीकरण कार्यों के लिए बंद किया गया था। अब इसे आधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार किया ट गया है और इसकी सालाना क्षमता लगभग 1.5 करोड़ यात्रियों को संभालने की है।

एयर इंडिया और इंडिगो की लगभग 120 घरेलू उड़ानें नए टर्मिनल पर अपना संचालन शिफ्ट करेंगी। इससे भीड़भाड़ कम होगी। नए टर्मिनल में सेल्फ-बैगेज ड्रॉप सुविधा भी होगी जिसे यात्रा को सुगम बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, यात्री चेक-इन लाइन में इंतजार किए बिना जल्दी से अपना सामान चेक-इन कर सकते हैं। इस तकनीक का इस्तेमाल करके, यात्री बैग टैग प्रिंट कर सकते हैं और उसे अटैच कर सकते हैं। बैग टैग की कॉपी को कन्वेयर बेल्ट पर स्कैन कर सकते हैं और एयरलाइन के आवेदन पर उसे प्रोसेस कर सकते हैं।

उद्घाटन समारोह में मंत्री नायडू ने कहा कि भारत जल्द ही दुनिया के सबसे बड़े नागरिक विमानन तंत्र में से एक बन सकता है। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए पूरी स्थानांतरण प्रणाली को अधिक कुशल और सुचारु बनाया जाना चाहिए। नायडू ने यह भी बताया कि अगर एयरपोर्ट की जगह का सही और प्रभावी उपयोग किया जाए, तो दिल्ली एयरपोर्ट सालाना लगभग 13 करोड़ यात्रियों को संभालने की क्षमता रखता है।

राष्ट्रीय राजधानी स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआईए) में तीन टर्मिनल - टी1, टी2 और टी3 और चार रनवे हैं। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डीआईएएल) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) विदेह कुमार जयपुरियार ने कहा कि एयरपोर्ट की वार्षिक यात्री संचालन क्षमता 10 करोड़ से अधिक ज्यादा है।