विदेशी यात्रियों के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर नई व्यवस्था, 1 अक्टूबर से क्या बदल जाएगा?

दिल्ली एयरपोर्ट पर विदेशी यात्रियों के लिए कल यानी 1 अक्टूबर से नई व्यवस्था शुरू होने वाली है। आईजीआई एयरपोर्ट पर इन यात्रियों के लिए 'ई-अराइवल कार्ड' की सुविधा शुरू हो जाएगी। यह एक ऐसी प्रणाली है जो अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को कागज पर फॉर्म भरने की जगह ऑनलाइन अपनी आगमन जानकारी भरने की अनुमति देगी।

दिल्ली एयरपोर्ट संचालित करने वाली कंपनी DIAL ने मंगलवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि इस सुविधा से यात्रियों के लिए आगमन प्रक्रिया आसान हो जाएगी, काम में तेजी आएगी, लाइनों की भीड़ कम होगी और कागज के इस्तेमाल में कटौती करके एयरपोर्ट के पर्यावरण-अनुकूल लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी।