विदेशी यात्रियों के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर नई व्यवस्था, 1 अक्टूबर से क्या बदल जाएगा?

Utkarsh Gaharwar दिल्ली, पीटीआईTue, 30 Sep 2025 02:42 PM
दिल्ली एयरपोर्ट पर विदेशी यात्रियों के लिए कल यानी 1 अक्टूबर से नई व्यवस्था शुरू होने वाली है। आईजीआई एयरपोर्ट पर इन यात्रियों के लिए 'ई-अराइवल कार्ड' की सुविधा शुरू हो जाएगी। यह एक ऐसी प्रणाली है जो अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को कागज पर फॉर्म भरने की जगह ऑनलाइन अपनी आगमन जानकारी भरने की अनुमति देगी।

दिल्ली एयरपोर्ट संचालित करने वाली कंपनी DIAL ने मंगलवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि इस सुविधा से यात्रियों के लिए आगमन प्रक्रिया आसान हो जाएगी, काम में तेजी आएगी, लाइनों की भीड़ कम होगी और कागज के इस्तेमाल में कटौती करके एयरपोर्ट के पर्यावरण-अनुकूल लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी।

सुविधा से जुड़ी मुख्य बातें

➤यह सुविधा ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के तहत शुरू की जाएगी।

➤अभी थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और मलेशिया के एयरपोर्ट पर भी इसी तरह की सुविधा उपलब्ध है।

➤यात्री अपने आगमन से तीन दिन पहले तक यह फॉर्म भर सकते हैं।

दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) ने कहा, "यह नई प्रणाली अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को एक सरल डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी आगमन जानकारी ऑनलाइन भरने की अनुमति देगी, जिससे एयरपोर्ट पर कागज आधारित कार्ड की जरूरत खत्म हो जाएगी।" इससे पहले, जून 2024 में, भारतीय नागरिकों और OCI (ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया) कार्डधारकों के लिए भारत का पहला "फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन-ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम" (FTI-TTP) भी दिल्ली एयरपोर्ट पर शुरू किया गया था।