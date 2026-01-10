Hindustan Hindi News
दिल्ली NCR में घने कोहरे के चलते कई उड़ानों पर असर, एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी

दिल्ली एनसीआर आज भी कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। इसका असर हवाई यातायात पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। ठंड और कोहरे की वजह से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने यात्रियों के लिए खास एडवाइजरी जारी की है।

Jan 10, 2026 01:49 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली एनसीआर आज भी कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। इसका असर हवाई यातायात पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। ठंड और कोहरे की वजह से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने यात्रियों के लिए खास एडवाइजरी जारी की है। दरअसल कम विजिबिलिटी के चलते कई उड़ानों में देरी हो रही है। ऐसे में एयरपोर्ट की तरफ से यात्रियों से अपील की गई है कि अपनी फ्लाइट के ताजा अपडेट के लिए वह अपनी संबंधित एयरलाइन से संपर्क कर लें। दिल्ली में आज सुबह का तापमान गिरकर 4.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसने पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) को शीतलहर की चपेट में ले लिया है। इसके साथ ही दिल्ली में आज की सुबह मौजूदा शीतकालीन सीजन में 2024 के बाद सबसे सर्द रही।

इससे पहले 15 जनवरी 2024 पिछले कुछ वर्षों में जनवरी का सबसे सर्द दिन था, जब न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। राज्यवार आंकड़ों से पता चला है कि सफदरजंग वेधशाला में 4.2 डिग्री सेल्सियस, पालम में 4.5 डिग्री सेल्सियस, लोधी रोड में 4.7 डिग्री सेल्सियस, रिज स्टेशन पर 5.3 डिग्री सेल्सियस जबकि आयानगर में 4.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया।

आईएमडी के अनुसार शनिवार को घना कोहरा छाया रहने का अनुमान है। सुबह नौ बजे सापेक्ष आर्द्रता 100 प्रतिशत दर्ज की गई। ठंड के साथ-साथ दिल्ली की वायु गुणवत्ता भी गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 361 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है।

नेहरू नगर, आनंद विहार और द्वारका जैसे कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर 400 के पार पहुंच गया है, जिसे 'गंभीर' श्रेणी माना जाता है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों तक घना कोहरा और शीतलहर जारी रहने की संभावना है, जिससे न केवल विमान सेवाएं बल्कि ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर पड़ सकता है।

