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काम की बात: 120 KM वाली तूफान के बाद दिल्ली एयरपोर्ट ने देर रात एडवाइजरी जारी की, यात्रियों को क्या सलाह

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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रविवार देर शाम को आंधी-तूफान आने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि खराब मौसम के कारण दिल्ली में एयर ट्रैफिक पर असर पड़ रहा है। ऐसे में उन्हें सलाह दी जाती है कि वे एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी फ्लाइट का लेटेस्ट स्टेटस चेक कर लें।

120 KM वाली तूफान के बाद दिल्ली एयरपोर्ट ने देर रात एडवाइजरी जारी की, यात्रियों को क्या सलाह

दिल्ली एयरपोर्ट ने रविवार देर रात यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की। इसमें चेतावनी दी गई है कि खराब मौसम के कारण फ्लाइट के शेड्यूल पर असर पड़ सकता है। दिल्ली आने-जाने वाले यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक कर लें, क्योंकि खराब मौसम की वजह से एयर ट्रैफिक पर असर पड़ा है।

दिल्ली एयरपोर्ट और एयर इंडिया ने मौसम को लेकर 10 जून को देर रात 12:51 बजे जारी एक एडवाइजरी की। इसमें दिल्ली एयरपोर्ट ने कहा कि खराब मौसम की वजह से कुछ उड़ानों के संचालन पर असर पड़ सकता है। अधिकारियों ने बताया कि एयरपोर्ट पर मौजूद टीमें यात्रियों की मदद करने और दिक्कतों को कम करने के लिए तालमेल बिठाकर काम कर रही है।

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एयर इंडिया ने भी आगाह किया

एयर इंडिया ने यात्रियों को फ्लाइट की संभावित देरी और ऑपरेशनल चुनौतियों के बारे में भी आगाह किया है। एयर इंडिया ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि खराब मौसम की वजह से दिल्ली आने-जाने वाली उड़ानों पर असर पड़ रहा है। यात्रा को आसान बनाने के लिए हम यात्रियों को सलाह देते हैं कि वे एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी फ्लाइट का लेटेस्ट स्टेटस चेक कर लें।

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दिल्ली में 120 की रफ्तार से धूल भरी आंधी चली

यह एडवाइजरी मंगलवार शाम दिल्ली-एनसीआर में आई धूल भरी आंधी के बाद जारी की गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, पालम मौसम केंद्र ने शाम 6:50 बजे से 6:52 बजे के बीच 120 किलोमीटर प्रति मिनट की रफ्तार से तेज हवाएं दर्ज कीं। पूसा में हवा की रफ्तार 80 किमी/घंटा और सफदरजंग में 64 किमी/घंटा दर्ज की गई। जाफरपुर, छतरपुर, पीतमपुरा, लोदी रोड, जनकपुरी और मयूर विहार से भी तेज हवाएं चलने की खबरें मिलीं।

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अभी और बारिश और आंधी-तूफान की संभावना

मौसम विभाग ने बुधवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर आंधी-तूफान और बिजली कड़कने की संभावना जताई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि रविवार शाम की आंधी मध्य पाकिस्तान और उससे सटे इलाकों में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण आई। दिल्ली-एनसीआर में 11 जून से मॉनसून-पूर्व गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है। इससे दिल्ली-एनसीआर में बारिश होगी और तापमान में धीरे-धीरे गिरावट आएगी।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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