घने कोहरे से उड़ानों पर आफत; दिल्ली में 150 फ्लाइटें रद्द, 400 से ज्यादा लेट
दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर बुधवार घने कोहरे के कारण 150 उड़ानें रद्द की गईं। बड़ी संख्या में उड़ानों में देरी हुई जबकि कुछ को डायवर्ट भी करना पड़ा। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर बुधवार को घने कोहरे के कारण उड़ानें बुरी तरह प्रभावित हुईं। खराब दृश्यता के चलते 150 उड़ानें रद्द कर दी गईं और 400 से अधिक विमानों की आवाजाही में देरी हुई। यही नहीं 2 उड़ानों का मार्ग भी बदलना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार, रात में विजिबिलिटी घटकर मात्र 50 मीटर रह गई थी जिसके कारण केवल कैट.3 तकनीक से लैस विमान ही उड़ान भर सके।
150 उड़ानें रद्द
दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के अधिकारियों के अनुसार, बुधवार को घने कोहरे के कारण 150 उड़ानें रद्द कर दी गईं और 2 को डायवर्ट करना पड़ा जबकि 400 से अधिक उड़ानों में विलंब हुआ। सुबह 11 बजे तक आगमन वाली 79 और प्रस्थान वाली 71 उड़ानें रद्द की गईं। मौसम विभाग ने बताया कि रात ढाई बजे के बाद दृश्यता 50 मीटर रह गई थी। केवल कैट-3 तकनीक से लैस विमानों और प्रशिक्षित पायलटों को ही उड़ानों की अनुमति दी गई।
क्या बोली इंडिगो?
इंडिगो ने अपनी ट्रैवल एडवाइजरी में कहा कि दोपहर तक फ्लाइट मूवमेंट पर असर पड़ने की संभावना है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई एयरपोर्टों पर कोहरे के कारण कुछ फ्लाइटों में देरी हो सकती है। इंडिगो की पंतनगर और देहरादून की फ्लाइटें कैंसिल कर दी गईं।
स्पाइसजेट की एडवाइजरी
वहीं स्पाइसजेट ने X पर एक पोस्ट में कहा कि दिल्ली में खराब मौसम के कारण उड़ानें भी प्रभावित हो सकती हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक करते रहें।
दिल्ली एयरपोर्ट की एडवाइजरी
हालांकि, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने दोपहर 1 बजे अपनी एडवाइजरी में कहा कि एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी में सुधार के बाद फ्लाइट ऑपरेशन सुचारू रूप से चल रहे हैं। यात्रियों से अपील है कि वे अपनी यात्रा की योजना ध्यान से बनाएं और परेशानी से बचने के लिए अपनी फ्लाइटों की जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइनों से संपर्क में रहें। दिल्ली एयरपोर्ट ने आगे कहा कि ग्राउंड टीमें तैनात हैं। असुविधा के लिए खेद है।