ठीक हो रही वो 'आफत'! दिल्ली एयरपोर्ट पर अब कैसा हाल? नई गाइडलाइन पढ़िए

संक्षेप: दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 'तकनीकी गड़बड़ी' के चलते पिछले दो दिनों से उड़ानों में हो रही भारी देरी अब खत्म हो गई है, एयरपोर्ट प्रशासन के मुताबिक AMSS सिस्टम की खराबी को ठीक कर लिया गया है, हालांकि यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे फ्लाइट स्टेटस जांच कर ही निकलें।

Sat, 8 Nov 2025 11:24 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
देश के सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डों में से एक, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पिछले दो दिनों से उड़ानों में आ रही भारी देरी से आखिरकार यात्रियों को राहत मिल गई है। 'तकनीकी गड़बड़ी' के चलते बेपटरी हुए विमानों का संचालन अब धीरे-धीरे पटरी पर लौट रहा है। एयरपोर्ट प्रशासन ने एक ताजा एडवाइजरी जारी कर इसकी जानकारी दी है।

क्या थी असली समस्या?

यह बड़ी दिक्कत ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम (AMSS) में आई थी। यह सिस्टम एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) की फ्लाइट प्लानिंग को सपोर्ट करता है। AMSS में आई इस खराबी के चलते ATC को काफी काम मैनुअली करना पड़ा, जिससे उड़ानों के संचालन की गति बहुत धीमी हो गई थी। सूत्रों के मुताबिक, शुक्रवार को अकेले दिल्ली एयरपोर्ट पर 600 से अधिक उड़ानें लेट हुईं, जिसका असर मुंबई समेत देश के कई अन्य एयरपोर्टों पर भी देखने को मिला। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) ने पुष्टि की कि देर रात 9 बजे तक यह समस्या ठीक कर ली गई थी।

एयरपोर्ट और एयरलाइंस का अपडेट

दिल्ली एयरपोर्ट ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा, "AMSS से जुड़ी तकनीकी समस्या धीरे-धीरे सुधर रही है।" साथ ही बताया कि दिल्ली एयरपोर्ट पर एयरलाइन संचालन सामान्य हो रहा है और सभी संबंधित अधिकारी यात्रियों को हुई असुविधा को कम करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।

एयरलाइन इंडिगो (IndiGo) ने भी अपने यात्रियों को सूचित किया कि उनका संचालन बहाल हो रहा है। उन्होंने सलाह दी है कि यात्री अपनी नवीनतम फ्लाइट स्थिति के लिए एयरलाइन की वेबसाइट देखते रहें और एयरपोर्ट के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय लेकर निकलें। एयरलाइन ने उम्मीद जताई है कि अगले कुछ घंटों में स्थिति पूरी तरह सामान्य हो जाएगी।

यात्रियों के लिए अहम सलाह

एयरपोर्ट प्रशासन ने परिचालन सामान्य होने की बात कही है, फिर भी यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले...

  • अपनी एयरलाइन से संपर्क करें या उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर नवीनतम फ्लाइट स्टेटस की जांच कर लें।
  • एयरपोर्ट पर किसी भी तरह की संभावित भीड़भाड़ या मामूली देरी के लिए पर्याप्त समय लेकर पहुंचे।
  • तकनीकी टीम और एयरपोर्ट स्टाफ स्थिति को पूरी तरह से सामान्य बनाने में जुटे हुए हैं, ताकि यात्रियों को अब और परेशानी न झेलनी पड़े।

भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
