दिल्ली एयरपोर्ट पर परिवारों को मिलेगी VIP एंट्री, अब नहीं लगनी होगी लंबी कतार

संक्षेप: दिल्ली एयरपोर्ट ने परिवारों के सफर को सुखद बनाने के लिए 'Family at DEL' सेवा शुरू की है। इसके तहत परिवारों को समर्पित प्रवेश द्वार, चेक-इन काउंटर और प्रायोरिटी सुरक्षा जांच की सुविधा मिलेगी।

परिवार के साथ हवाई जहाज में सफर करने वालों के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर सुविधा बढ़ाई जा रही है। अब उन्हें लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। दिल्ली हवाई अड्डे का संचालन करने वाली कंपनी डायल ने ऐसे लोगों के लिए ‘फैमिली एट डीईएल’ नाम से नई सेवा की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत परिवारों के लिए विशेष प्रवेश द्वार, चेकइन एवं सुरक्षा जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

दिल्ली हवाई अड्डे से हर दिन हजारों की संख्या में यात्री उड़ान भरते हैं। परिवारों के लिए हवाई यात्रा को सजह और तनाव मुक्त बनाने के लिए नई और अनूठी पहल की गई है।

यात्रियों को मिलेगी राहत डायल के मुताबिक, यह एक समर्पित, यात्री केंद्रित पहल है। इसे दिल्ली हवाई अड्डे पर यात्रा करने वाले परिवारों के लिए आराम, सुविधा और सहजता को बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य परिवारों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हर चरण को सरल बनाना और समग्र यात्री अनुभव को बेहतर करना है। ‘फैमिली एट डीईएल’ के तहत परिवारों के साथ यात्रा करने वाले यात्री विशेष प्रवेश द्वार, विशेष फैमिली चेक-इन काउंटर, प्राथमिक सुरक्षा लेन और फूड कोर्ट में निर्धारित जगह का लाभ उठा सकेंगे। यहां पर बच्चों के लिए विशेष रूप से तैयार मैन्यू (खाद्य तालिका) भी उपलब्ध होंगे।

इन्हें माना जाएगा परिवार हवाई अड्डे पर साथ सफर करने वाले पति-पत्नी और बच्चों को एक परिवार माना जाएगा। पिता और पुत्र-पुत्री, मां और पुत्र-पुत्री को भी एक परिवार में शामिल माना जाएगा। साथ ही पति-पत्नी या नवदंपति को भी परिवार माना जाएगा। डायल के सीईओ विदेह कुमार जयपुरियार ने बताया कि फैमिली एट डेल’ एक समावेशी और संवेदनशील एयरपोर्ट बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हम परिवारों की विशिष्ठ आवश्यकताओं को समझते हैं और इसी सोच के साथ इसे तैयार किया गया है।

घरेलू उड़ान में है यह सुविधा फैमिली एट डीईएल सुविधा अब टर्मिनल एक, दो और तीन में घरेलू प्रस्थान के लिए उपलब्ध है। इसमें परिवार के लिए समर्पित प्रवेश द्वार, प्राथमिक सुरक्षा क्षेत्र और परिवारों के अनुकूल कई सुविधाएं शामिल हैं जो टर्मिनलों के भीतर निर्बाध आवागमन को सुनिश्चित करती हैं। डायल का उद्देश्य है कि परिवार के साथ यात्रा करने वालों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। कई बार छोटे या बुजुर्ग के कारण लोगों को परेशानी होती है। अब परेशानी नहीं होगी।

इस गेट से मिलेगा प्रवेश टर्मिनल 1- 4बी, 4 सी

टर्मिनल 2- 4बी

टर्मिनल 3- 3ए, 3बी