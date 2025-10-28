करोड़ों रुपये के गांजे के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ाए दो भारतीय, ऐसे खुली पोल

संक्षेप: इसके बाद यात्रियों के बैगों की जांच करने पर 8 पीले रंग के पॉलीथीन पाउच मिले ,जिनमें गांजा/मारिजुआना होने के संदेह में हरे रंग का नारकोटिक पदार्थ था,जिसका कुल वजन 4941.5 ग्राम था। इस पदार्थ का मूल्य लगभग 4.94 करोड़ है।

दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम के अधिकारियों को दो भारतीय यात्रियों के पास से लगभग 5 किलो गांजा मिला है। दोनों गांजा की इस खेप को आठ (08) पीले रंग के कटहल वाले पॉलीथीन पैकेटों में छिपा कर ले जा रहे थे। दोनों के खिलाफ NDPS पदार्थ की तस्करी का एक मामला दर्ज किया है। दोनों 24 अक्टूबर को बैंकॉक से उड़ान संख्या SG-88 द्वारा T-3, IGI हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। ड्यूटी पर तैनात सीमा शुल्क अधिकारियों ने यात्रियों को उनके व्यक्तिगत और सामान की तलाशी के लिए ग्रीन चैनल पर एक्स-रे के लिए रोक लिया था,तभी ये भेद खुल गया।

इसके बाद यात्रियों के बैगों की जांच करने पर 8 पीले रंग के पॉलीथीन पाउच मिले ,जिनमें गांजा/मारिजुआना होने के संदेह में हरे रंग का नारकोटिक पदार्थ था,जिसका कुल वजन 4941.5 ग्राम था। इस पदार्थ का मूल्य लगभग 4.94 करोड़ है। इसके अतिरिक्त चार रिसीवर (लेने वाले) को भी गिरफ्तार किया गया है। जांच से पता चला कि यात्रियों के साथ-साथ रिसीवरों ने NDPS अधिनियम, 1985 की धारा 8 का उल्लंघन किया था और NDPS अधिनियम 1985 की धारा 20,धारा 23 और धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध किया था।