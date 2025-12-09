Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi airport chaos flights cancelled passengers stranded
दिल्ली एयरपोर्ट 7वें दिन भी हाहाकार! 143 फ्लाइट्स रद्द, सामान गायब होने से यात्री परेशान

दिल्ली एयरपोर्ट 7वें दिन भी हाहाकार! 143 फ्लाइट्स रद्द, सामान गायब होने से यात्री परेशान

संक्षेप:

दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर लगातार सातवें दिन भी अफरा-तफरी का माहौल रहा, जहाँ सोमवार को 143 उड़ानें रद्द होने से हजारों यात्री टर्मिनल पर फंसे रहे, जिन्हें फ्लाइट रद्द होने और सामान गुम होने के कारण भारी परेशानी झेलनी पड़ी और कईयों की जरूरी यात्रा योजनाएं चौपट हो गईं।

Dec 09, 2025 09:00 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगातार सातवें दिन भी अफरा-तफरी का माहौल रहा। सोमवार को कुल 143 उड़ानें कैंसल हो गईं। इसमें 83 डिपार्चर और 60 आने वाली फ्लाइट्स शामिल थीं। हजारों यात्री टर्मिनल पर भटकते रहे, कोई नई बुकिंग करवा रहा था, कोई रिफंड मांग रहा था, तो कोई अपना गुमशुदा बैग ढूंढने में लगा था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

'हार्ट अटैक आने की नौबत आ गई'

76 साल के बुजुर्ग आर.एस. चंद्रमोहन तिरुचिरापल्ली जाना चाहते थे। 5 दिसंबर की फ्लाइट कैंसल हो गई, फिर 6, 7 और सोमवार को भी रद्द हो गई। अब मंगलवार शाम 6:30 बजे की टिकट थमा दी गई है। उन्होंने बताया, “मेरी पत्नी 75 की हैं। मुझे दिल की बीमारी, हर्निया और जोड़ों का दर्द है। इतना भाग-दौड़ करने से हालत खराब हो गई। इंडिगो वालों से होटल-खाने का खर्चा मांगा तो चिल्लाने लगे।”

वकील साहब की केस फाइलें लटकीं

रक्षा वकील आईजीके चक्रवर्ती (37) को 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम पहुंचना था। अब मंगलवार सुबह की फ्लाइट मिली है। होटल का खर्चा नहीं उठा सकते, इसलिए पार्टनर के साथ एयरपोर्ट की कुर्सियों पर रात गुजारने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि टाइम-सेंसिटिव बेल पिटिशन फाइल करनी थी, लेकिन सब चौपट हो गया।

आर्मी ऑफिसर की प्रमोशन परीक्षा खतरे में

मिजोरम से इंफाल जा रहे एक आर्मी ऑफिसर का पूरा प्लान खराब हो गया। उन्हेंरविवार को इंफाल पहुंचना था, अब मंगलवार को कोलकाता होते हुए पहुंचेंगे। परेशान होकर उन्होंने बताया कि बुधवार को प्रमोशन की परीक्षा है। अगर ये फ्लाइट भी कैंसल हुई तो क्या इंडिगो मेरी नौकरी बचाएगा?

बच्चों के साथ छुट्टियां हुई स्वाहा

रुचि मिश्रा (39) बच्चों को लेकर जयपुर घूमने आई थीं। फ्लाइट और होटल बुकिंग कैंसल हो गई ऐसे में पूरा प्लान ही चौपट हो गया। वो मजबूरी में टैक्सी पकड़कर सीधे रणथंबोर भागीं। उन्होंने कहा कि बच्चे और सामान संभालते-संभालते रिफंड के लिए लाइन में लगना मुश्किल हो रहा है।

टर्मिनल-1 में सामान का मेला

टर्मिनल-1 के बाहर बिना दावे के सैकड़ों सूटकेस लाइन से लगे थे। कोई अपना बैग ढूंढकर खुश था ज्यादातर अभी भी खाली हाथ थे।

बैंकॉक से लौटे सामान में गहने-घड़ियां गायब

27 साल की स्मृति अरोड़ा 21 नवंबर को बैंकॉक से लौटी थीं। एक सूटकेस अभी तक लापता है। उन्होंने बताया कि गहने, जूते, घड़ियां सब उसमें थे। इतनी ईमेल कीं, धमकी दी, FIR भी की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

शादी-ब्याह का सामान गायब, नवजात शिशु के डायपर तक नहीं बचे

चेन्नई से जम्मू जा रहे एक परिवार की दिल्ली में कनेक्टिंग फ्लाइट लेट हुई, जम्मू पहुंचे तो दो सूटकेस गायब। अब हैदराबाद जाना है, इसलिए दिल्ली वापस आए हैं। महिला ने बताया, 'नवजात बच्चे के कपड़े-डायपर सब उसमें थे। अब बैग गायब होने से जेब ढीली हो गई है।'

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।