दिल्ली एयरपोर्ट 7वें दिन भी हाहाकार! 143 फ्लाइट्स रद्द, सामान गायब होने से यात्री परेशान

संक्षेप: दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर लगातार सातवें दिन भी अफरा-तफरी का माहौल रहा, जहाँ सोमवार को 143 उड़ानें रद्द होने से हजारों यात्री टर्मिनल पर फंसे रहे, जिन्हें फ्लाइट रद्द होने और सामान गुम होने के कारण भारी परेशानी झेलनी पड़ी और कईयों की जरूरी यात्रा योजनाएं चौपट हो गईं।

दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगातार सातवें दिन भी अफरा-तफरी का माहौल रहा। सोमवार को कुल 143 उड़ानें कैंसल हो गईं। इसमें 83 डिपार्चर और 60 आने वाली फ्लाइट्स शामिल थीं। हजारों यात्री टर्मिनल पर भटकते रहे, कोई नई बुकिंग करवा रहा था, कोई रिफंड मांग रहा था, तो कोई अपना गुमशुदा बैग ढूंढने में लगा था।

'हार्ट अटैक आने की नौबत आ गई' 76 साल के बुजुर्ग आर.एस. चंद्रमोहन तिरुचिरापल्ली जाना चाहते थे। 5 दिसंबर की फ्लाइट कैंसल हो गई, फिर 6, 7 और सोमवार को भी रद्द हो गई। अब मंगलवार शाम 6:30 बजे की टिकट थमा दी गई है। उन्होंने बताया, “मेरी पत्नी 75 की हैं। मुझे दिल की बीमारी, हर्निया और जोड़ों का दर्द है। इतना भाग-दौड़ करने से हालत खराब हो गई। इंडिगो वालों से होटल-खाने का खर्चा मांगा तो चिल्लाने लगे।”

वकील साहब की केस फाइलें लटकीं रक्षा वकील आईजीके चक्रवर्ती (37) को 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम पहुंचना था। अब मंगलवार सुबह की फ्लाइट मिली है। होटल का खर्चा नहीं उठा सकते, इसलिए पार्टनर के साथ एयरपोर्ट की कुर्सियों पर रात गुजारने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि टाइम-सेंसिटिव बेल पिटिशन फाइल करनी थी, लेकिन सब चौपट हो गया।

आर्मी ऑफिसर की प्रमोशन परीक्षा खतरे में मिजोरम से इंफाल जा रहे एक आर्मी ऑफिसर का पूरा प्लान खराब हो गया। उन्हेंरविवार को इंफाल पहुंचना था, अब मंगलवार को कोलकाता होते हुए पहुंचेंगे। परेशान होकर उन्होंने बताया कि बुधवार को प्रमोशन की परीक्षा है। अगर ये फ्लाइट भी कैंसल हुई तो क्या इंडिगो मेरी नौकरी बचाएगा?

बच्चों के साथ छुट्टियां हुई स्वाहा रुचि मिश्रा (39) बच्चों को लेकर जयपुर घूमने आई थीं। फ्लाइट और होटल बुकिंग कैंसल हो गई ऐसे में पूरा प्लान ही चौपट हो गया। वो मजबूरी में टैक्सी पकड़कर सीधे रणथंबोर भागीं। उन्होंने कहा कि बच्चे और सामान संभालते-संभालते रिफंड के लिए लाइन में लगना मुश्किल हो रहा है।

टर्मिनल-1 में सामान का मेला टर्मिनल-1 के बाहर बिना दावे के सैकड़ों सूटकेस लाइन से लगे थे। कोई अपना बैग ढूंढकर खुश था ज्यादातर अभी भी खाली हाथ थे।

बैंकॉक से लौटे सामान में गहने-घड़ियां गायब 27 साल की स्मृति अरोड़ा 21 नवंबर को बैंकॉक से लौटी थीं। एक सूटकेस अभी तक लापता है। उन्होंने बताया कि गहने, जूते, घड़ियां सब उसमें थे। इतनी ईमेल कीं, धमकी दी, FIR भी की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।